Auftakt mit den Ulmer Spatzen ins Schwörwochenende

Am Freitagabend startete mit dem Ulmer Spatzenchor in Ulm auf dem Fischerplätzle sozusagen offiziell das Schwörwochenende. Keine Rücksicht auf singende Kinder und Jugendliche nahmen die freitäglichen Spaziergänger, die lärmend am Chor vorbeizogen - unter lauten Buhrufen der Menschen, die lieber den Chor als Tröten hören wollten.