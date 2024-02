Ulm

In der Heinz-Strunk-Show ist die Welt voll aberwitziger Geschichten

Der Autor, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk war am Samstag im Roxy in Ulm zu Gast. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert.

Von Stefan Kümmritz

Im Ulmer Roxy war am Samstagabend der Auftritt von Mathias Halfpape angesagt und die Massen strömten in die am Ende bis auf ganz wenige Plätze voll besetzte Werkhalle. Mathias Halfpape? Na ja, so sein eigentlicher bürgerlicher Name, aber der Öffentlichkeit ist er nur als Heinz Strunk bekannt. Als der Mann, der nicht nur ein bekannter Schriftsteller ist und mit seinem im vergangenen Jahr erschienen Buch „Der gelbe Elefant“ auf Tournee, sondern auch als Musiker, Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und einiges mehr. Ein Allrounder eben, der bei allem sein Publikum findet. So auch in Ulm, und dort waren die Zuschauer von ihm begeistert.

Heinz Strunk liest in Ulm aus seinem Buch „Der gelbe Elefant“

Woher die Begeisterung kommt, ist nicht immer nachzuvollziehen. Klar, seine Geschichten sind oft fantasievoll, meist witzig und beschreiben immer wieder wunderbar ein Milieu, so zum Beispiel das in einem griechischen Restaurant in Lübeck. Strunk hat offensichtlich eine sehr gute Beobachtungsgabe, denn er schildert Wirt und Gäste, als ob er sie beim Schreiben gerade vor sich gehabt hätte. Oder hatte er das sogar? So etwas wischt der Literat weg.

