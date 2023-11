Autofahrer fährt Kind in Blaustein an und flüchtet

Ein Autofahrer hat in Blaustein einen Achtjährigen angefahren. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr einen achtjährigen Fahrradfahrer angefahren. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß vom Rad geschleudert und dabei leicht verletzt. Das Kind war laut Angaben der Polizei in der Erwin-Rommel-Steige in Blaustein unterwegs. Zu dem Unfall kam es auf dem Zebrastreifen in der Bahnhofstraße am Kreisverkehr.

Der Opel Corsa fuhr nach dem Zusammenstoß in Blaustein direkt davon

Der weiße oder silberfarbene Opel Corsa fuhr laut dem Jungen nach dem Zusammenstoß direkt davon und der Fahrer oder die Fahrerin wird nun von der Polizei gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 bei der Polizei Ulm zu melden. (AZ)