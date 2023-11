Ulm

vor 47 Min.

Club Eden in Ulm schließt wegen Lärmbeschwerden: Folgt eine Moschee?

Plus Im Eden, einer Größe des Ulmer Nachtlebens, gehen Ende des Jahres die Lichter aus. Deswegen bringt der Besitzer die Nutzung als Gebetshaus ins Spiel – inklusive Minarette.

Von Oliver Helmstädter

Das Eden in Ulm auf dem Grundstück Karlstraße 71 ist ein Ort, wie es wohl keinen zweiten in Ulm gibt. Nach verwegenen Jahren mit Striptease-Betrieb, von denen heute noch die weithin sichtbaren Pin-up-Bilder von Manuella, Gabriella, Erika, Claudia und Monika als Hinterglasmalerei erinnern, ist bis heute hier ein Club existent. Von einem "Legenden Status" dieses Horts der Subkultur ist sogar in Beschreibungen der Ulmer Stadtverwaltung zu lesen. Doch nun liegt eine 180-Grad-Wende auf dem Schreibtisch der Ulmer Bauverwaltung.

Folgt eine Moschee auf den Club Eden in Ulm?

Der Eigentümer des Grundstücks trägt sich, so wie veröffentlichten Unterlagen der Ulmer Stadtverwaltung nachzulesen ist, mit dem Gedanken, das Objekt einer "anderen Nutzung" zuzuführen. Der Baurechtsbehörde liegt eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung in ein Gebetshaus/Moschee vor. Dabei soll das Gebäude im Wesentlichen beibehalten und um zwei Minarette ergänzt werden. Konkrete Kontakte zu einer Religionsgemeinschaft oder auch Bedarfe örtlicher Gemeinden seien der Ulmer Stadtverwaltung nicht bekannt.

