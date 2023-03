"CO₂-Schande": Unbekannte besprühen Autos in Ulm

Mindestens sieben Autos sind in Ulm mit politischen Botschaften versehen worden. Für die Polizei ist das Vorgehen neu. Wer steckt dahinter?

In der Nacht auf Freitag haben bislang Unbekannte Autos in Ulm besprüht. Die Fahrzeuge wurden mit den Schriftzügen "CO₂-Schande" sowie "Klima-Teror" besprüht – Rechtschreibfehler inklusive. Dass Autos in Serien beschädigt werden, kommt nach Auskunft der Polizei immer wieder vor. Dass eine klare Botschaft dabei ist, nicht.

Insgesamt seien bis Freitagnachmittag durch Bürgerinnen und Bürger sieben Anzeigen erstattet worden. Alle beim Revier Ulm-Mitte, sämtliche beschädigten Autos waren demnach in der Innenstadt geparkt. Der oder die Täter hätten nach derzeitigem Ermittlungsstand Schablonen verwendet. Eine solche konkrete politische Botschaft bei einer Serie von beschädigten Fahrzeugen sei neu, sagt Polizeisprecherin Andrea Wagner. Allerdings steht für sie keinesfalls fest, dass Aktivistinnen und Aktivisten verantwortlich sind. Denkbar sei auch, dass jemand ihnen die Schuld zuschieben wolle.

Autos in Ulm mit Farbe besprüht: Waren es Klimaaktivisten?

Im April und im August 2022 war bei etlichen Autos in Ulm die Luft aus den Reifen gelassen worden. Seinerzeit waren Bekennerschreiben hinter den Scheibenwischern gefunden worden. "Sicher ist dir aufgefallen, dass mit deinem Automobil etwas nicht stimmt. Richtig, es ist zu groß, zu schwer und Teil einer Ignoranz, die sogar die Bibel ächtet", hieß es darauf unter anderem. Während bei den Vorfällen im Frühjahr und Sommer sogenannte SUV im Fokus standen, wurden die gesprühten Botschaften auch auf teils älteren Kombis und Limousinen hinterlassen. Das zeigen Bilder, die Betroffene im Internet veröffentlicht haben. Sie sowie andere Bürgerinnen und Bürger reagierten wütend auf die Vorfälle, einige bezeichneten die Verursacher als "Terroristen".

Die Polizei Ulm sucht nun nach den Täterinnen oder Tätern. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.