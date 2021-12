Der Ulmer Weihnachtscircus fällt auch in diesem Jahr aus

Aus der angespannten Pandemie-Lage zieht der Ulmer Weihnachtscircus Konsequenzen. Wie schon in der vergangenen Saison wird es auch 2021 keine Aufführungen geben.

Show, Akrobatik, Clownerie und Musik – für viele Menschen aus der Region gehört der Ulmer Weihnachtscircus in der Friedrichsau fest zur Weihnachtstradition. Doch wie im Vorjahr stand Zirkusdirektor Dominicus Böhm nun wieder vor der schweren Entscheidung, ob dieses Event in einer zugespitzten Pandemie-Lage stattfinden soll, überhaupt stattfinden kann. Matthias Bergstaedt, Zirkus-Urgestein und Programmdirektor, verkündet im Namen der Familie Böhm jetzt die Absage: "Nach einem weiteren Jahr voller Hoffnung, Zuversicht und Planungen für das neue Programm des Ulmer Weihnachtscircus, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die für dieses Jahr vorgesehene Show aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht stattfinden kann."

Der Ulmer Weihnachtscircus wird 2021 nicht stattfinden

Der Programmdirektor erklärt: "Der Zirkusbesuch soll Spaß machen, unbeschwert sein und ohne Einschränkungen stattfinden können, doch dies wäre auch dieses Jahr nicht möglich gewesen." Die vierte Welle, neue Virus-Mutanten und ein drohender Lockdown – diese Probleme durchkreuzen laut Bergstaedt alle Hoffnungen. "Die pandemische Lage verschlechtert sich immer mehr und es besteht keine Planungssicherheit."

Bergstaedt, der seit mehr als zehn Jahren im Frack mit goldenen Knöpfen durch das Zirkusprogramm führt, nennt einen weiteren Faktor: Die Zirkusgemeinschaft setzt sich international zusammen. Die Akteure und Akteurinnen des Ulmer Weihnachtscircus reisen zu diesem Ereignis aus vielen Ländern der Welt an, das große Orchester und das Ballett zum Beispiel aus der Ukraine. "Fast alle Länder, aus denen die Artisten für die neue Show speziell nach Ulm angereist wären, sind inzwischen zu Hochrisikogebieten erklärt worden", sagt Bergstaedt. So hätten sich die Mitwirkenden aus diesen Ländern vor Probenbeginn in Quarantäne begeben müssen.

Für den Programmdirektor ist das nur ein Problem unter vielen, die sich bei der Organisation dieser Großveranstaltung aufgetan hätten. Das Zelt müsse ausreichend belüftet werden, kritisch wären die Engstellen, die sich in der Pause, beim Publikums-Andrang aus dem Zelt ergäben. Dreieinhalbstunden Programm müssten Besucher und Besucherinnen zudem mit Maske erleben, "bei gut 25 Grad", sagt der Programmdirektor.

2022/2023 soll es wieder einen Weihnachtscircus geben

Zwölfmal konnte der Weihnachtscircus in seiner Geschichte schon ein Programm präsentieren. Doch auf die dreizehnte Spielzeit muss das Publikum in Ulm nun ein weiteres Jahr warten. Mehr als 35 Künstler, Artistinnen, Musiker treten in normalen Jahren in der Manege auf. Die gesamte Gemeinschaft samt Crew umfasse gut 60 Personen, erklärt Bergstaedt.

"Es bricht der Direktion und dem gesamten Team das Herz, aber die Gesundheit von uns allen steht an erster Stelle", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. "Deshalb müssen wir nun die diesjährige Show auf das nächste Jahr 2022/2023 verschieben." (AZ, veli)