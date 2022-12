Ulm

"Ein neues Zeitalter": Neubaustrecke Wendlingen–Ulm geht in Betrieb

Plus Mit einer Sonderzugfahrt ab Stuttgart geht die neue Schnellstrecke nach Ulm in Betrieb, ganz Europa soll davon profitieren. Eindrücke aus Ulm und von unterwegs.

Für Irmgard Heimerl ist das ein besonderer Moment, schön und traurig zugleich. "30 Jahre lang hat das unser Familienleben geprägt", sagt die Witwe des Mannes, ohne den dieser Zug an diesem Freitag nicht fahren würde. Gerhard Heimerl, Professor für Eisenbahnwesen in Stuttgart, hat die Strecke Ulm–Wendlingen erdacht. Der ICE 1888 ist der Erste, der hier offiziell fährt. Zuvor hat es eine Reihe von Testfahrten gegeben, nun geht die Strecke in Betrieb. Ein Jahrhundertprojekt. Eines mit vielen Gegnerinnen und Gegnern, die sich auch an diesem in Erscheinung treten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

