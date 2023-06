Ulm-Einsingen

Auto geht in Flammen auf: Feuerwehrmann zückt Gartenschlauch

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch in Ulm-Einsingen ausrücken.

In der Nacht wird ein Feuerwehrmann in Ulm-Einsingen auf ein Knallgeräusch aufmerksam. Mit einem Gartenschlauch hält er das Feuer an einem Auto in Schach.

In Ulm-Einsingen hat in der Nacht zum Mittwoch ein Auto gebrannt. Nach Schilderungen der dortigen Feuerwehr sei ein Kamerad auf ein Knallgeräusch aufmerksam geworden. Er habe daraufhin mit einem Gartenschlauch das Feuer in Schach gehalten. Jener Feuerwehrmann habe festgestellt, dass ein im Distelweg geparkter Mercedes im Heckbereich brannte. Nachdem er einen Notruf abgesetzt hatte, zückte er den Gartenschlauch. Das Feuer hatte bereits angrenzendes Buschwerk in Brand gesetzt und drohte nach Angaben der Feuerwehr auf ein weiteres Auto überzugreifen. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Ein Trupp der Einsinger Feuerwehr habe den Brand schnell ablöschen können. Nach Kontrolle auf etwaige Glutnester sei die Einsatzstelle der Polizei Ulm übergeben worden. Nach Angaben der Ermittler wurde das Auto total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Warum das Feuer ausbrach, sei noch absolut unklar. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Brandentstehung beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3812 entgegen genommen. (AZ)

