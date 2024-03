Ulm

vor 48 Min.

Einstein Discovery Center: Stararchitekt Libeskind begeistert von neuem Standort

Plus Architekt Daniel Libeskind kam persönlich nach Ulm, um sich ein Bild vom geplanten Standort des "Einstein Discovery Centers" zu machen.

Von Franziska Wolfinger

Albert Einstein ist derzeit ein Dauerthema für Architekt Daniel Libeskind. An der Hebrew University in Jerusalem, die den Nachlass des Nobelpreisträgers verwaltet, entsteht derzeit das von Libeskind entworfene Einstein Haus. In Ulm ist man zwar noch weit von der Grundsteinlegung entfernt, doch der Architekt strahlte bei seinem aktuellen Besuch schon Begeisterung für das Projekt aus.

Nach einigem Hin und Her ist nun zumindest die Standortfrage geklärt. Wie berichtet wird es nicht die alte Paketposthalle. Die Stadt Ulm will dem Verein, der sich für die Entstehung eines Einstein Discovery Centers in der Geburtsstadt des Wissenschaftlers einsetzt, das Grundstück an der Kreuzung Neutorstraße/ Karlstraße zur Verfügung stellen. Bisher steht dort das alte SWU-Gebäude, wegen seiner Fassade oft "Glaspalast" genannt.

