Emil Bulls holen Jubiläumskonzert im Roxy in Ulm nach

Mehrfach ist die Tour "25 to Life" verschoben worden, am Samstag spielen Emil Bulls im Roxy. Die Band hat in der Metal-Szene einen besonderen Ruf.

Seit mehr als zweieinhalb Dekaden behaupten sich Emil Bulls erfolgreich im Musikgeschäft. Die Band ist für den Mix aus harten Tönen und dem einprägsamen, melodischen Sound von Sänger Christoph von Freydorf bekannt und hat immer wieder weit über die stilistischen Tellerränder hinaus geblickt. Am Samstag, 5. November, spielen Emil Bulls im Roxy – und haben gleich zwei Vorbands dabei.

"25 to Life": Emil Bulls spielen am Samstag im Roxy in Ulm

Die fünf Musiker gelten als eine der eigenständigsten, beliebtesten und erfolgreichsten Formationen innerhalb der Metal-Szene und haben ihre Wandlungsfähigkeit immer wieder unter Beweis gestellt. Live-Shows der in München gegründeten Band stehen unter dem Motto "Party Hard". Eine Vorliebe, die die Musiker mit vielen Fans teilen. Vorzugsweise auf einer ausgedehnten Tour. Die ist nicht nur räumlich ausgedehnt – Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen im Kalender. Sie hätte eigentlich schon vor zwei Jahren starten sollen. Da feierte die Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Zweimal sind die Auftritte in Ulm und andernorts verschoben worden, nun ist es so weit.

Emil Bulls machen auf ihrer Jubiläumstour "25 to Life" am Samstag Station in Ulm, Beginn in der Werkhalle im Roxy ist um 19 Uhr, weil mit Venues und Setyoursails zuvor zwei Support-Bands auftreten. Karten sind noch verfügbar. (AZ)