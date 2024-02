Endlich wieder Theaterball: Eine Nacht lang pure Lebensfreude

Nach vier Jahren Zwangspause wird am Ulmer Theater wieder ein Ball gefeiert - und die Besucherinnen und Besucher genießen ein üppig bestücktes Programm.

Shakespeare fachsimpelt mit Schiller, und Charlie Chaplin rockt mit Jimi Hendrix und Tina Turner: Begegnungen über Raum und Zeit mit Promis aus dem Jenseits empfingen die Besucherinnen und Besucher des Ulmer Theaterballs. Der zauberte eine Ballnacht lang pure Lebensfreude und hunderte glückliche Gesichter: ein Ereignis, auf das viele Menschen in der Region seit der Coronakrise gewartet hatten.

Ein Theaterball muss Krieg und Terror trotzen

Manchmal wirft ein großes Ereignis lange Schatten voraus – in Form eines rotes Teppichs, über den die Ballbesucher ins Haus schritten. Richtig fein gemacht hatte sich das Publikum für diesen Abend: Man sah in erster Linie lange Kleider und Fliege bei den Männern, manche Frauen trugen sogar besonders festliche Fascinator-Hütchen. Vor vier Jahren wurde zum letzten Mal der Theaterball gefeiert, unmittelbar danach kam die Pandemie. Zum Ausgleich für die lange Wartezeit bot das Theater ungemein viel in dieser Ballnacht: sprühende Kreativität, ein Highlight nach dem anderen, Tanzmusik auf zwei Ebenen – auf der Bühne und im Podium - und leckeres Essen von Becker´s auf allen Etagen. Vergleichbares haben Ulm und Neu-Ulm nicht – und entsprechend begeistert und fröhlich war die Stimmung. Darf man feiern in dieser Phase von Kriegen und Terror? Ja. Intendant Kay Metzger erwähnte in berührenden Worten bei der Begrüßung den einzigen jüdischen Karnevalsverein in Deutschland, der sich in Köln entschlossen hatte, trotz des wachsenden Antisemitismus Karneval zu leben. Das Leben feiern als Widerstand gegen Terror und Angst.

Besonders gelungen war die Darstellung von Rudolph "Moosi" Mooshammer. Foto: Dagmar Hub

Kaum hatten sich die Türen zum Foyer geöffnet, warteten quasi-wiederauferstandene und leicht exzentrische Größen vergangener Zeiten, die sich im Leben teilweise nie begegnet waren, auf die Besucherinnen und Besucher: Die Renaissance-Königin Elizabeth I. setzte Napoleon die Krone auf, und William Shakespeare stand mit dem Schädel des Hofnarren Yorick Friedrich Schiller gegenüber, der bedeutungsvoll ein Äpfelchen mit sich trug. Rudolph „Moosi“ Moshammer bequatschte mit Stoffhündchen Daisy Besucher, Krawatten bei ihm zu kaufen, und Albert Einstein ließ sich gerne mit Besuchern auf ein Gespräch über Relativität ein, Selfie inklusive – eine Chance, die unter den Lebenden in der Region keiner jemals real hatte. Ensemblemitglieder waren in die täuschend ähnlichen Masken verstorbener Promis geschlüpft, unter denen auch Amy Winehouse, Kurt Cobain und Marlene Dietrich waren. Welch ein Auflauf von Prominenz in Ulm!

Der Theaterball Ulm startet mit einem tollen Konzert

Ein tolles Konzert von Mitgliedern des Opernensembles und von den Ulmer Philharmonikern im Großen Haus bildete den offiziellen Auftakt: Tenor Markus Francke begeisterte mit Franz Lehárs „Freunde, das Leben ist lebenswert!“. Maryna Zubko, Maria Rosendorfsky, Dae-Hee Shin, Joshua Spink und Martin Gäbler bereiteten gar mit dem „Abendstern“-Lied aus „Thannhäuser“ so viel Freude, dass ihnen von Publikum ebenfalls „Bravo“-Rufe entgegenschallten. Wie viel Plus an Selbstbewusstsein und Engagement die Höherstufung der Philharmoniker bei diesen bewirkt hat, berichtete Kapellmeister Panagiotis Papadopoulos.

Jeweils zur vollen Stunde gab es bis nach Mitternacht künstlerische Extras: Schillers berühmte pathetische "Ode an die Freude" in einer ausgesöhnten Welt, in der keine Hölle mehr ist, und in der Freude die Weltenuhr antreibt, interpretierten Emma Lotta Wegner, Samson Fischer, Frank Röder und Vincent Furrer. Stephan Clemens sang Lieder des Komikers Otto Reutter, Anne Simmering solche der Berlinerin Claire Waldoff. Sechs Tänzerinnen und Tänzer brachten Tango-Szenen auf die Bühne, und der Opernchor durfte „aus voller Kehle von A bis Z“ singen.

Lesen Sie dazu auch

Beim Theaterball in Ulm wird auch heftig geschwitzt

Aber das Publikum wollte auch selbst aktiv werden und stürmte schon zum Auftakt-Wiener Walzer die stimmungsvoll mit Lüstern illustrierte Bühne; sie war die ganze Ballnacht lang gedrängt voll, auch das Podium im Untergeschoss, wo zu Disco, Funk und Soul heftig geschwitzt wurde. Das Theater hatte – wie vor vier Jahren – zwei bundesweit renommierte Bands engagiert, das Berliner Rambald Bellmann Orchestra und die Stuttgarter MadChick of Soul baten ein bestens gelauntes Publikum zum Tanz, dessen Altersspanne von recht jung bis sehr alt reichte. Fulminant! Auf ein Neues in zwei Jahren.