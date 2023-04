Erst das Stadthaus in Ulm, dann die Elbphilharmonie in Hamburg

Plus Alexander Krichel ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Pianisten, die in jungen Jahren Erfolge zu verbuchen haben. Warum, zeigt er in Ulm für einen guten Zweck.

Alexander Krichel hält Wort – so sehr, dass seine "Alexander Krichel in Ulm"-Benefizkonzertreihe inzwischen schon bei Wikipedia zu finden ist: Der 34-jährige Ausnahmepianist kam zum fünften Mal im Frühling ins Stadthaus; seit 2019 spielt er auf der Stadthaus-Bühne, um das Ulmer Hospiz zu unterstützen – diesmal mit jenem Programm, mit dem er am Dienstag in der Elbphilharmonie zu erleben sein wird.

Alexander Krichel im Stadthaus in Ulm war schnell ausverkauft

Inzwischen ist schon eine hoch fünfstellige Summe für die Gestaltung eines Besinnungsgartens beisammen, und das Hospiz ist Krichel entsprechend dankbar. In der Region nimmt die Zahl der Fans des gebürtigen Hamburgers, der weltweit unterwegs ist, zu: Das Stadthaus war zum diesjährigen Konzert bereits ausverkauft, ehe die Werbung dafür begonnen hatte.

Eines der Markenzeichen von Alexander Krichel, der auch diesmal am Tag nach dem Konzert Meisterkurse für Klaviertalente aus der Region veranstaltete, ist, dass er sich leidenschaftlich verausgabt bis zur Erschöpfung: So am Abend vor dem 150. Geburtstag des russischen Komponisten und Pianisten Sergej Rachmaninoff (so dessen Eigenschreibweise) mit dessen "Etudes-Tableaux". Die neun Etüden dieser Sammlung gehen an die technischen und klanglichen Grenzen eines Flügels – und auch an die physischen und psychischen selbst eines Spitzenpianisten. Alexander Krichel präsentierte sich irrwitzig virtuos in diesen musikalischen Kurzgeschichten, die zum Teil auch romantisch sein können, die aber mehrheitlich derart dramatisch sind, dass beispielsweise die sechste der musikalischen Kurzgeschichten, von Rachmaninoff "Rotkäppchen und der Wolf" genannt, eine grausame Jagd schildert – und zu den schlimmsten Minuten gehört, die ein Pianist durchleben kann, wie Alexander Krichel sagt. Entsprechend lastend ist die folgende Etüde, ein schwerer, schmerzhafter Trauermarsch für die "Rotkäppchen" genannte Figur, unterlegt vom Ticken einer Uhr – bis sich die Klänge in einem auf dem Flügel nachzuahmenden Glockengeläut auflösen.

Krichel spielt Rachmaninoff und Georg Friedrich Händel

Überhaupt – Rachmaninoff: Zum Zeitgeist, Werke russischer Komponisten aufgrund des Ukraine-Krieges nicht aufzuführen, hat Alexander Krichel eine klare Haltung: Werke von Menschen, die für den Frieden stehen (wie der Weihnachten 1917 ins Exil geflohene Rachmaninoff, der in eine schwere Schaffenskrise fiel, als die Welt durch den beginnenden Ersten Weltkrieg ins Chaos stürzte), sollen aufgeführt werden – egal ob diese Künstler Russen oder Ukrainer waren.

Im ersten Teil des Abends hatte Krichel Georg Friedrich Händels B-Dur-Suite und jene 25 "Variationen und Fuge B-Dur", die Johannes Brahms über eben jenes Händel-Thema komponierte, gegenübergestellt – so expressiv gespielt und interpretiert, dass das Publikum bereits zur Pause restlos begeistert gewesen war.

Eigentlich wollte er keine Zugabe geben, weil durch die Musik alles gesagt sei, was er zu sagen habe, schloss Alexander Krichel. Weil ihn das Publikum mit stehenden Ovationen feierte, ließ er sich dann aber sogar zu zwei Zugaben hinreißen – zunächst ein von Zoltan Kocsis aus einem Rachmaninoff-Orchesterwerk für Klavier transkribiertes Lied, und zum Abschluss Rachmaninoffs populärstes Klavierwerk, die bereits 1892 entstandene Prélude cis-Moll.

Der Termin des nächsten Konzerts der Ulmer Benefizreihe Alexander Krichels steht bereits fest: 1. März 2024.