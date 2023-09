Ulm

Erst willkommen, dann verhasst: Die Juden und die Alte Synagoge in Ulm

Eine Postkarte der Alten Synagoge in der Ausstellung im Haus der Stadtgeschichte. Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 wurde das Gebäude abgerissen.

Plus Die Stadt zahlte mit, die Kirche gab einen Kredit: Die Alte Synagoge war willkommen in Ulm. Dann brach der Hass durch. Eine Ausstellung erzählt die Geschichte.

Es war der 12. September 1873: An diesem Tag vor genau 150 Jahren wurde die nach Plänen des Stuttgarter Baurats Adolf Wolff erbaute Synagoge in Ulm eingeweiht. Es gab einen Tag der offenen Tür, die Stadt und die evangelische Kirche unterstützen den Bau der Synagoge auf dem Weinhof ausdrücklich. 65 Jahre später wurde die Synagoge in der Reichspogromnacht von fanatischen Nationalsozialisten geschändet und dann abgerissen. An diese Ulmer Synagoge erinnert die Ausstellung "Alte Synagoge in Ulm – 150 Jahre Einweihung der Alten Synagoge 1873" im Haus der Stadtgeschichte.

Jüdische Gemeinden hatte es in Ulm seit dem Mittelalter gegeben, der Judenhof erinnert daran. Einzelne Jüdinnen und Juden lebten auch nach den Pogromen am Ende des Mittelalters in Ulm. Doch konnte sich erstmals 1806 wieder eine jüdische Gemeinde ansiedeln, deren Mitglieder zunächst die Synagoge in Laupheim besuchten. In Ulm wurde ein angemieteter Raum im Gasthaus "Schwanen" auf dem Weinhof Gebetsraum. Es gab einen Vorsänger, der Simon Einstein hieß. 1867 erwarb die jüdische Gemeinde ein sogenanntes Rotgerberhaus auf dem Weinhof, das für den Bau einer Synagoge abgerissen wurde.

