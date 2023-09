Essen angebrannt: Feuerwehreinsatz in Ulmer Weststadt

Feuerwehr und Polizei rücken in die Ulmer Thränstraße aus. Zwei Personen wurden bei dem Küchenbrand wohl leicht verletzt.

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend in die Ulmer Weststadt ausrücken. In einer Wohnung in der Thränstraße ist nach Angaben eines Polizeisprechers Essen angebrannt. Die Mahlzeit in der Pfanne habe sich erhitzt, die Flammen seien auf die Dunstabzugshaube übergesprungen.

Der Polizei gemeldet wurde der Vorfall gegen 20.27 Uhr. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Zwei Personen seien wohl, wenn überhaupt, leicht verletzt worden. Es bestehe der Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung. Sie seien versorgt worden. Gegen kurz vor 21 Uhr sei der Einsatz bereits beendet gewesen, so der Polizeisprecher. Eine Schadenshöhe ist noch unklar. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.