Ulm

18:07 Uhr

Fleischeslust und Charme: Das hat das Museum Brot und Kunst heuer vor

Plus Das Museum im Historischen Salzstadel hat für 2024 viele Pläne. Zwei Sonderausstellungen, neue Formate und eine Charmeoffensive stehen auf dem Programm.

Von Franziska Wolfinger

Mit einer umfassenden und in Teilen überraschenden Schau unter dem Titel "Lebenselixier" lockt das Museum Brot und Kunst derzeit das Publikum in den historischen Salzstadel. Noch bis Anfang April dreht sich in der Sonderausstellung alles um die Erfolgsgeschichte des Düngers mit all den gravierenden Problemen, die er mit sich bringt. Aber auch darüber hinaus hat das Museum in diesem Jahr viel vor.

Zwei Sonderausstellungen stehen 2024 auf dem Programm. Den Anfang macht ab April das Künstlerduo "honey & bunny". Die Wiener Künstler Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter sind keine Unbekannten im Museum Brot und Kunst. 2022 haben sie sich an dem Filmprojekt "60x60" beteiligt, eine Collage aus 60 Kurzfilmen, die sich allesamt mit dem Thema Ernährung befasst haben. Nun widmet das Ulmer Museum "honey & bunny" eine eigene Ausstellung. Unter dem Titel "mindestens haltbar bis" stellen sich die beiden gelernten Architekten Fragen wie "Wie lange hält das noch?" und "Wie lange halten wir noch?". Antworten sollen drei Installationen liefern, die sowohl kritisch hinterfragen, aber gleichzeitig auch Spaß machen, sagt Museumsleiterin Isabel Greschat.

