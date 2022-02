Ulm

vor 16 Min.

Florian Zimmer verzaubert die "Booster Bar" im Ulmer Roxy

Plus Der Zauberer Florian Zimmer packt in der Livestream-Talkshow im Ulmer Roxy seine Tricks aus. Er blickt auch voraus auf die Eröffnung seines Magietheaters.

Von Andreas Brücken

In denkbar schwersten Zeiten für die Showbranche wagt Florian Zimmer mit der Eröffnung des ersten Magietheaters in Neu-Ulm das fast Unmögliche. Doch ist der Illusionist dafür bekannt, noch so skeptische Mitmenschen zu überraschen. Jüngst war der Magier zu Besuch an der "Booster Bar" von Gastgeberin Ariane Müller und Barkeeper Michl Brenner im Ulmer Roxy.

