Förderpreis "Junge Ulmer Kunst": Diese Nachwuchskünstler haben gewonnen

Rund 60 Bewerbungen gingen in diesem Jahr für die Förderpreise bei der Stadt Ulm ein. Die Fachjurys haben getagt – wir stellen die Preisträgerinnen und Preisträger vor.

Ganz so viele Bewerbungen wie im Rekordjahr 2021 gab es in diesem Jahr zwar nicht, und dennoch kann sich um Ulm nicht über einen Mangel an jungen, talentierten Nachwuchskünstlerinnen und Künstler beschweren. 60 von ihnen machten es der Jury auch in diesem Jahr schwer, doch nun stehen die Siegerinnen und Sieger in den sechs Sparten fest. Sie alle erhalten den mit jeweils 2000 Euro dotierten Nachwuchspreis der Stadt Ulm.

Ulmerin Kashi Grätz überzeugt mit collagierten Tierfiguren

In der Sparte der Bildende Kunst heißt die Preisträgerin Kashi Grätz. Die in Ulm aufgewachsene Malerin studiert momentan an der Kunstakademie Münster Bildende Kunst bei Prof. Cornelius Völker und konnte die Jury mit ihren collagierten Tierfiguren überzeugen. Der Literatur-Preis geht an Elisabeth Ziemowski. Die Ulmerin arbeitet momentan an Ihrem Debütroman mit dem Titel "Anori" im Bereich Jugendliteratur und studiert Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim.

Im Bereich Film wird Philipp Linke ausgezeichnet. Mit eigenwilliger künstlerischer Handschrift führte der in Ulm geborene Regisseur bei über zehn Filmprojekten Regie und befindet sich aktuell in den letzten Zügen seines Masterstudiums Medien und Kommunikation an der Hochschule Offenburg. Samuel Merold erhält den Förderpreis in der Sparte Darstellende Kunst. Der staatlich geprüfte Schauspieler aus der Oberpfalz schloss diesen Sommer sein Studium an der Akademie der Darstellenden Künste Ulm ab und ist und war als Schauspieler an zahlreichen Bühnen- und Filmprojekten beteiligt.

In der Sparte Klassische Musik konnte sich beim Vorspiel vor einer Jury in der Musikschule Ulm die Saxofonistin Maren Eisele durchsetzen. Im Alter von acht Jahren begann die Ulmerin bei Dieter Kraus ihr Instrument zu lernen. Dann folgte sie stringent einer musikalischen Laufbahn, mit einem Musikabitur am Humboldt Gymnasium, aktiven Jahren in der JBU, mehreren Quartetten sowie Big Bands und einem Projekt mit dem Teatro International Ulm. Bei Jugend Musiziert erreichte sie fünfmal den Bundeswettbewerb, zuletzt im Jahr 2023 den ersten Preis zusammen mit Jonas Vullinghs.

Den Preis für den Bereich "Pop" teilen sich Cédric L'amour und Paul Holland

Die Jury im Bereich Pop tat sich aufgrund der hervorragenden Qualität der Bewerbungen schwer und entschied sich, den Preis zu splitten. Beim öffentlichen Endausscheid auf der Wilhelmsburg traten im Rahmen von "Stürmt die Burg" fünf Bands bzw. Solokünstler*innen gegeneinander an. Ausgezeichnet wurden der Singer und Songwriter Paul Holland sowie die Biberacher Band Cédric L'amour, die letztens intensiv durch der Popbastion Ulm im Rahmen des Bandförderprogramms gecoacht und begleitet wurde.

Die Preisverleihung findet am 20. Oktober 2023 um 19.00 Uhr im Stadthaus Ulm statt. Das Rahmenprogramm der Preisverleihung wird von den jungen Kreativen selbst gestaltet – sie bieten im Verlauf des Abends eine Kostprobe ihres Schaffens. Wie in den vergangenen Jahren wurden auch in diesem Jahr die Siegertrophäen von den Auszubildenden der Wieland-Werke AG hergestellt. (AZ)