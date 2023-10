Ulm

vor 33 Min.

Förderpreis „Junge Ulmer Kunst“: So vielseitig sind die Gewinner

Plus Bei der Preisverleihung im Ulmer Stadthaus zeigen die jungen Künstler umjubelte Liveacts. In der Sparte „Pop“ gibt es erstmals zwei Sieger.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

„Einfach machen“ kristallisierte sich als Motto derjenigen neun jungen Künstlerinnen und Künstler heraus, die in diesem Jahr im Stadthaus den – pro Sparte mit 2000 Euro dotierten – Förderpreis Junge Ulmer Kunst verliehen bekamen. Die Preisverleihung fand zum 18. Mal statt, erstmals gab es in der Sparte „Pop“ zwei Gewinner, einen Singer-Songwriter und eine Boyband. Viel „Danke“ der Preisträger ging an die Juroren und an die Stadt Ulm.

Das sind die Voraussetzungen für den Ulmer Förderpreis

Man muss in Ulm gebürtig sein oder in der Stadt sozialisiert worden sein oder heute in ihr leben, und man muss unter 30 Jahre alt sein: Das sind die Kriterien für eine Bewerbung junger Künstler um den Förderpreis. Und man muss in seiner Kunstsparte Niveau haben – das bewiesen alle, denen die Juroren den Förderpreis als Motivation für ihr künftiges künstlerisches Tun zuerkannt hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen