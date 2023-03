Insolvenz von Galeria Kaufhof: Standort in Ulm ist gerettet

Aufatmen in der Ulmer Fußgängerzone: Die Gläubigerversammlung in Essen hat ein für den Standort Ulm gutes Ende genommen.

Der größte Einzelhändler in der Ulmer Fußgängerzone darf weiter existieren. Das ist die Folge der Gläubigerversammlung, die am Montag in den Essener Messehallen stattfand.

Dem vorgelegten Insolvenzplan haben die Gläubiger zugestimmt. Damit ist für Galeria der Weg frei, das Warenhausgeschäft in Deutschland im Rahmen des neuen Konzepts fortzuführen. "Wir freuen uns, dass Galeria in der Ulmer City bleibt", sagt die Ulmer Citymanagerin Sandra Walter. Sie hofft, dass das Galeria-Management die Versprechungen wahr macht und in die Ulmer Filiale investiert.

Vorwurf: Galeria Kaufhof in Ulm wird kaputtgespart

Der Ulmer Gewerkschaftssekretär Rainer Dacke hatte jüngst gegenüber der Redaktion den Zustand des Ulmer Kaufhauses moniert. Das mit 15.000 Quadratmetern größte Geschäft der Stadt werde kaputtgespart, sagt er. Von früher einmal über 400 Beschäftigten seien noch etwas mehr als 100 übrig.

Das Vertrauen der Gläubiger in ein neues Konzept beschreibt das Galeria-Management als gerechtfertigt. Schon jetzt würden sich in den Pilot-Filialen erste Erfolge zeigen. Hier wurde investiert und das neue Verständnis vom Warenhaus der Zukunft in die Praxis umgesetzt. Aus Sicht von Citymanagerin Walter müsse auch in Ulm der Wohlfühl- und Erlebnischarakter gestärkt werden. Auch das Thema Gastronomie spielt aus Sicht von Walter in einem "Kaufhaus der Zukunft" eine Rolle.

Eingeladen hatte das Amtsgericht Essen. Die Gläubiger hatten vor der Abstimmung im Rahmen eines Berichts- und Erörterungstermins die Möglichkeit, Fragen an das Galeria-Management, den Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz und den Sachwalter Frank Kebekus zu stellen und Anmerkungen vorzubringen.

Arndt Geiwitz, Generalbevollmächtigter von Galeria, äußert sich positiv: „Die große Zustimmung der Gläubiger zeigt das Vertrauen in das neue Warenhauskonzept. Der Sanierungsplan und damit das Konzept vom Warenhaus der Zukunft geben Galeria Karstadt Kaufhof beste Chancen für eine Rückkehr in die Erfolgsspur. Entscheidend ist, dass es gleichermaßen zügig wie konsequent durch das Management und den Eigentümer umgesetzt wird.“

Fokussierung auf chancenreiche Standorte

Prägend für Galeria wird die Fokussierung auf chancenreiche Standorte und sinnvolle Flächen sein, ein schneller Umbau aller Filialen in drei Jahren, Investitionen und Digitalisierung und die IT-Prozesslandschaft, effiziente wie schnelle Prozessabläufe, mehr Shop in Shop, ergänzende Angebote sowie insbesondere eine größere Lokalisierung mit mehr Verantwortung in den Regionen. In der Abstimmung der Filialen auf regionale Bedürfnisse sieht Josef Röll, der Einzelhandelsreferent der IHK Ulm eine große Chance. (AZ/heo)