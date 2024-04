Gartenhütten brennen ab: Polizei vermutet Brandstiftung

In einer Gartenanlage beim Ulmer Hauptfriedhof ist offenbar ein Feuer gelegt worden. Zwei Hütten sind abgebrannt.

In der Gartenanlage Buchbrunnen oberhalb des Ulmer Hauptfriedhofs an der Stuttgarter Straße hat es am Samstagabend gebrannt. Kurz nach 21 Uhr ging bei der Leitstelle die Meldung ein. Beim Eintreffen des Löschzuges stand eine Gartenhütte in Vollbrand. Eine direkt daneben befindliche Hütte wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Besitzer der zweiten Hütte war bis kurz vor Brandausbruch selber noch vor Ort.

Die Feuerwehr Ulm war mit 30 Kräften im Einsatz

Da in der abgebrannten Hütte keine Möglichkeit der Selbstentzündung bestand, wird von Brandstiftung ausgegangen, so die Ulmer Polizei. Um 21.30 Uhr war das Feuer aus. Die Feuerwehr Ulm war mit 30 Einsatzkräften und fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit angerückt. Den Schaden konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern. (AZ)