Ulm

vor 55 Min.

Generalsanierung? Volksbank Ulm muss am Stammsitz dringend handeln

Die Volksbank Ulm-Ulm belegt gleich mehrere Gebäude an der Kreuzung Frauenstraße/Olgastraße.

Plus Die größte Bank der Region glänzt bilanziell in allen Belangen. Nur baulich gibt es in Ulm Handlungsbedarf – auch beim benachbarten "Bella-Napoli"-Gebäude.

Von Oliver Helmstädter

Die Volksbank Ulm-Biberach ist mit inzwischen 92.000 Mitgliedern mit ziemlichem Abstand die größte Organisation in der Region. Mit "einem Lächeln und Strahlen" präsentierte Vorstandssprecher Stefan Hell im jüngsten Bilanzpressegespräch Zahlen, die an den Erfolgskurs der Vorjahre anknüpfen. Handlungsbedarf gebe es an anderer Stelle.

Der Stammsitz der Volksbank Ulm-Biberach trägt stolz das Baujahr 1906. Ein Erweiterungsbau wurde 1984 hinzugefügt. Diese Baujahre, so sagte es Hell beim Bilanzpressegespräch würden - trotz kleinerer Sanierungen im Laufe der Jahrzehnte - auch den Gebäudestandard wiedergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

