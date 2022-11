Insolvenz-Experte: Im Januar herrscht Klarheit über Galeria-Schließungen

Galeria-Beschäftigte nicht alllein in Ulm bangen mit der erneuten Insolvenz um ihren Arbeitsplatz. Der Ulmer Insolvenz-Experte Geiwitz äußert sich zum Fahr- und Zeitplan.

Welche Galeria-Filialen werden in den kommenden Monaten schließen? Nach Angaben der angeschlagenen Warenhauskette ist das noch nicht entschieden. "Wir gehen davon aus, dass es im Laufe des Januars des kommenden Jahres Klarheit darüber geben wird", wird jetzt der Ulmer Sanierungsexperte Arndt Geiwitz in einer Mitteilung des Unternehmens zititert. Daraus geht unter anderem hervor, dass nun nicht nur die Muttergesellschaft Galeria Karstadt Kaufhof, sondern auch die Tochtergesellschaften aus den Bereichen Gastronomie und Lebensmittel in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung saniert werden.

Als vorläufigen Sachwalter bestellte das Amtsgericht Essen den Düsseldorfer Rechtsanwalt Frank Kebekus, der diese Funktion auch für das Galeria-Schutzschirmverfahren ausübt. "Dass Tochtergesellschaften ebenfalls in insolvenzrechtliche Sanierungsprozesse einsteigen, ist üblich und häufig auch sinnvoll. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Restrukturierung der Unternehmensgruppe", so Kebekus.

Erneute Insolvenz: Galeria Karstadt Kaufhof verfügt noch über 131 Kaufhäuser

Wie berichtet, hatte Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Ersten Ankündigungen zufolge will das Unternehmen im Rahmen der Sanierungsbemühungen mehr als 40 seiner verbliebenen 131 Kaufhäuser schließen. Der Handelsriese mit seinen 17.000 Mitarbeitern ist noch in 97 deutschen Städten vertreten, mitunter auch in Ulm. Dort arbeiten derzeit um die 100 Beschäftigte.

"Es geht um eine ökonomisch sinnvolle wie tragfähige Perspektive für das Konzept Warenhaus in Deutschland", so Geiwitz weiter, der als Generalbevollmächtigter das Management von Galeria unterstützt. "Das Ziel aller Maßnahmen muss es sein, unter veränderten Bedingungen eine aus sich heraus lebensfähige Struktur zu schaffen." Dies sei verbunden mit der Zusage weiterer sehr hoher Investitionen durch den Eigentümer.

Insolvenz-Experte Geiwitz: Schließungen hängen von mehreren Gesprächen ab

In den vergangenen Tagen hätten Management, Generalbevollmächtigter und Sachwalter mit Lieferanten und Dienstleistern Gespräche geführt und den Regelbetrieb gesichert, heißt es in der Mitteilung. Auch von Vermieterinnen und Vermietern fordert der Konzern Engagement und Entgegenkommen. Hier gehe es neben der Miete auch um Fragen wie zum Beispiel. Flächennutzung, energetische Sanierungen, Modernisierungs- und Baumaßnahmen. "Welche Häuser geschlossen werden, steht heute noch nicht fest. Ob ein Standort erhalten bleiben kann, wird auch stark von den diesen Gesprächen abhängig sein", so Geiwitz.

Mit verschiedenen Interessenten, die sich für Engagements an Galeria-Standorten interessieren, soll es zeitnah Gespräche geben. "Im ersten Schritt wollen wir wissen, wie sich die Interessenten ein Engagement grundsätzlich vorstellen", sagt Geiwitz. "Seriöse Interessenten können nach Einblick in die Daten anschließend konkrete Angebote abgeben." Aktuell gebe es diese noch nicht.

Der Onlinehändler buero.de hatte vor wenigen Tagen, sein Interesse an der Übernahme von 47 kleineren Galeria-Standorten mit knapp 6000 Mitarbeitern signalisiert. Ein Galeria-Sprecher hatte sich diesbezüglich am Dienstag noch zurückhaltend gezeigt. Zwischen Arndt Geiwitz und dem buero.de-Chef Markus Schön sollte es hingegen in Kürze ein persönliches Treffen geben. Ob dies nun zwischenzeitlich stattgefunden hat, ist unklar. Der Büroartikelhändler aus Detmold hatte sich zuversichtlich gezeigt, die Warenhäuser wieder auf Kurs bringen zu können. Zu Umsatz und Beschäftigtenzahl des eigenen Unternehmens machte Schön auf dpa-Nachfrage keine Angaben. In der Branche wird der überraschende Auftritt des Unternehmers von nicht wenigen mit Stirnrunzeln beobachtet. Der Standort Ulm gehört nicht zu den 47 besagten Standorten. Laut einer Auswertung der Immobilienzeitung bestehen für die Galeria-Filiale in der Bahnhofstraße Chancen, dass sie bestehen bleiben könnte. (AZ/krom)