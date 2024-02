Iphigenie auf Tauris: Das erwartet das Ulmer Publikum

Regisseurin Jessica Sonia Cremer bringt Goethes Klassiker auf die Bühne in Ulm. Sie sieht in dem Stück viele Parallelen zur Gegenwart. In einer Woche ist Premiere.

Goethes "Iphigenie auf Tauris" und das gelbe Reclam-Heftchen als schon leicht zerknitterter Begleiter im Deutschunterricht – das ist für Generationen von Schülern untrennbar. Obwohl manch ein Schüler sich an der Heldin gerieben haben mag: Goethes Drama berührt etliche Diskussionen der Gegenwart – das Ideal der Humanität und auch die Frage, ob die Fremde zur Heimat werden kann. Am Theater Ulm setzt sich Regisseurin Jessica Sonia Cremer intensiv mit dem Stück auseinander, das in einer Woche Premiere haben wird.

Jessica Sonia Cremer ist Regisseurin von Iphigenie auf Tauris am Theater Ulm

Auch Jessica Sonia Cremer, die am Theater Ulm bereits die viel beachtete Inszenierung von George Taboris Farce "Mein Kampf" schuf, las irgendwann vor langer Zeit Goethes 1779 als Prosafassung geschriebenes und Jahre später in ein Versdrama umgewandeltes Werk "Iphigenie auf Tauris", und sie sah es zweimal auf der Bühne. Zunächst hatte sie den Eindruck: "Iphigenie ist mir zu heilig." Doch dann kam der Auftrag vom Theater Ulm, das Stück zu inszenieren, je intensiver sie sich mit der antiken Frauenfigur auseinandersetzte, desto näher kam sie ihr, desto mehr bekam die Figur Leben und Emotionen, und auch die anderen Figuren des Stückes, die allesamt in einem desaströsen Zustand sind, gewannen zunehmend an Persönlichkeit für sie. Thoas, der Taurerkönig zum Beispiel, der nach dem Tod seines Sohnes in die Priesterin Iphigenie die Hoffnung auf eine neue Ehe setzt, die ihm noch einen Thronfolger schenken soll.

"Iphigenie erlebt in einem einzigen Tag so viel Entwicklung wie andere Menschen vielleicht in einem ganzen Leben", erklärt die Regisseurin – und gerade das auf der Bühne umzusetzen, hat für sie enormen Reiz. "Ich empfinde eine große Sympathie für die Figur", sagt sie. Denn anfangs sei es so, dass jeder Impuls von außen Iphigenie in eine andere Richtung treibt, schwankt sie doch zwischen einer gefühlten Pflicht und ihrer Neigung. Doch Iphigenie entwickelt den Mut, zu ihrem eigenen Empfinden zu stehen, unabhängig davon, was andere ihr als richtige Position aufdrücken wollen, und wissend, dass dieser Mut für sie unter Umständen auch schlecht ausgehen kann.

Bei Iphigenie kommt der Druck von den Menschen um sie herum. "Heute passiert durch soziale Medien und durch Algorithmen, dass ich eine Richtung erhalte, ein Postulat, und mich in eine moralische Position verbeiße, die ich vielleicht so nicht gehabt hätte, wenn ich auf mich gehört hätte", erklärt die Regisseurin. Es gehe ihr darum, ob man sich noch frage, inwieweit man eine populäre Strömung mitgehen könne und wolle, und in welchen Punkten nicht mehr. "Momentan ist es unpopulär, das zu tun – egal in welche Richtung." Iphigenies Erkenntnis interpretiert Jessica Sonia Cremer so: "Ich möchte dem folgen, was in meinem Herzen ist. Selbst, wenn es vielleicht ungut ausgeht: Ich möchte nicht mehr gelenkt werden."

Premiere am Theater Ulm ist am 29. Februar

Viele Aspekte hat sie in Goethes Drama gefunden, die ganz viel mit der Gegenwart zu tun haben: Iphigenie landet als Fremde auf der Insel der Taurer, und sie nimmt Einfluss auf deren kulturelle Traditionen, zu denen Menschenopfer gehörten. Aber obwohl sie mehr als ein Jahrzehnt auf der Insel lebt, obwohl sie dort Beziehungen knüpft und Einfluss hat, bleibt in ihr die Sehnsucht nach der alten Heimat. Eine breite Palette an Emotionen tut sich für Jessica Sonia Cremer hier auf: die im Menschen wohl nie verlöschende und oft gegen alle Realitäten gepflegte Sehnsucht nach Rückkehr an den Ort des Aufwachsens, eine gewisse Kultivierung des Leides und letztlich die Erkenntnis: "Man muss es Zugezogenen lassen, dass eine solche Sehnsucht nach Zuhause bleibt."

Eine "starke Iphigenie" werde es in ihrer Inszenierung geben, freut sich Jessica Sonia Cremer: Stefanie Schwab wird die Titelrolle spielen, mit Vincent Furrer an ihrer Seite als Bruder Orest und mit Stephan Clemens als König Thoas.

Premiere ist am 29. Februar um 19.30 Uhr im Großen Haus; am 7. April findet ein Vis-à-Vis-Gottesdienst in der Ulmer Christuskirche statt.