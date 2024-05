Jon Uli Roth im Ulmer Zelt: Der gelassene Saiten-Magier

Als ehemaliger Gitarrist der Scorpions hat sich Uli Jon Roth viel Respekt erspielt und etliche Musiker beeinflusst. Jetzt hat er im Ulmer Zelt eine souveräne Show abgeliefert.

Wenn jemand besonders rasant Gitarre spielen kann, bekommt er gerne mal den Titel "Saitenhexer" verpasst. Im Falle von Uli Jon Roth wäre eher der Magier angebracht, was natürlich ein wenig mit seinem Äußeren zu tun hat: Im Alter von knapp 70 Jahren sieht er mit seiner Mähne, seinem markanten Schnauzer und seinem schwarzen Samtanzug samt Pentagramm auf der Brust eher aus wie Gandalf der Graue, der sich mit ein paar schamanischen Utensilien wie dem schweren Navajo-Silberschmuck und Traumfänger-Federn an der Gitarre schmückt. Er ist ein alter weiser Mann, der im Ulmer Zelt sehr abgehangene Scorpions-Stücke auf beinahe magische Weise wiederbelebt - mit einem Zauberstab, für den das Wort "Gitarre eigentlich viel zu banal klingt.

Uli Jon Roth hat viele Musiker beeinflusst

In Gitarristen-Kreisen genießt Uli Jon Roth einen legendären Ruf, weil er einerseits in den Siebzigern der spieltechnisch verhaltensauffällige Leadgitarrist der Scorpions war und danach unerschrocken die Virtuosität eine Jimi Hendrix auf ein noch etwas höheres Level gehoben und andererseits den Weg dafür bereitet hat, harten Rock mit Harmonien und Melodien aus der klassischen Musik noch intensiver zu verschmelzen. Er ist mehr der einflussreiche Musiker für Musiker als der Gitarrenheld für die breiten Massen. Und so bleibt denn das Ulmer Zelt eher mäßig gefüllt, was allerdings im zweiten Teil der Show überhaupt nicht mehr ins Gewicht fällt, denn da wird Roth angemessen lautstark gefeiert.

Solche Gitarren spielt kein anderer, nur Uli Jon Roth. Foto: Reinhard Pfetsch

In der ersten Stunde steht er alleine mit seinen exzentrischen Spezialgitarren auf der Bühne, die bei ihm auch gerne mal neun Saiten haben dürfen. Zum Playback, in dem seine Melodien leider zu oft im Hintergrund verschwimmen, spielt er mal ausschweifend eigenes, mal klassisches wie Mozarts hinreichend bekanntes "Rondo alla Turca" oder er taucht in den "Winter" von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" ein. Besonders gut gelingt ihm die zornige Arie der Königin der Nacht aus Mozarts "Zauberflöte" ("Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen..."). Seine Töne schwingen wütend vibrierend, aber auch unglaublich leichtfüßig. Überhaupt laufen die Finger scheinbar völlig unangestrengt über das Griffbrett, das bei seinen Spezialanfertigungen deutlich breiter ist und über viel mehr Bünde verfügt als handelsübliche Gitarren.

Mit den alten Stücken der Scorpions steigt die Stimmung gewaltig

Das ist alles gut gespielt und manchmal Ehrfurcht gebietend, doch die Show zündet erst so richtig, als der Magier mit schwarz-goldenem Mantel nach einer Pause zurückkehrt und nun einer hervorragend eingespielten Rockband vorsteht. Die Reise geht in Lichtgeschwindigkeit 30 bis 40 Jahre zurück. Roth lässt Stücke wieder aufleben, die seine alte Band Scorpions nicht mehr spielt, seit er 1978 ausgestiegen ist. Es ist der klassische Hardrock der Siebzigerjahre, der gerne mal episch dahin mäandern darf in Stücken wie "Sails Of Charon", "Polar Nights", "We'll Burn The Sky" oder "Don't Tell The Wind", das von seinem verstorbenen Bruder Zeno stammt. Als viele deutsche Bands sich in Haschisch-benebelten Krautrock-Improvisationen verloren, spielten die Scorpions deftigen Geradeausrock, der nach dem Abgang des schon damals hoch virtuosen Uli Roth noch deutlich kompakter und metallischer wurde.

Uli Jon Roth mit der Gelassenheit des Alters

Natürlich wirkt Uli Jon Roth aus der Zeit gefallen, aber auf eine sehr angenehme Art. Er ist freundlich, nahbar - vor allem nach der Show beim Autogrammeschreiben am Merchandising-Stand - und strahlt eine weise Gelassenheit und souveräne Natürlichkeit aus, ohne dabei kumpelhaft zu wirken. Dass sein Auftritt in Ulm mit so viel Begeisterung und Zuneigung abgefeiert wird, überrascht ihn offenbar doch: "Ihr seid ja noch besser drauf als die Amis." Kein Wunder, bei so einem magischen Auftritt.

