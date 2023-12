Ulm

Konzert in Ulm: Das Württembergische Kammerorchester liebt die Liebe

Plus Lächelnde Musiker, ein großer Geiger und ein völlig neues Konzept: Das WKO überzeugt im Kornhaus in Ulm mit einem auf vielen Ebenen außergewöhnlichen Konzert.

Mit drei oft gebrauchten und doch von den Menschen immer wieder ersehnten Worten war das zweite Konzert des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn in Ulm überschrieben: "I love you". So einfach, so vielfältig. Überraschend viele gesprochene Worte gab es, manchmal verknüpft in die Musik hinein, die sorgfältig zu den Texten passend gewählt war. Sprecher Stefan Wilkening hatte quasi ein Heimspiel, in den letzten Jahren an großen Bühnen engagiert, war er einst Sprecher bei Radio 7 in Ulm.

Lächelnde Musiker, ein großer Geiger und ein völlig neues Konzept: Der Norweger Kolbjörn Holthe, der das Konzert leitete, überzeugte mit wunderbar feinem Ton – besonders bei Jules Massenets "Méditation" aus der Oper "Thais". Und die Liebe, das wohl stärkste Gefühl, zu dem der Mensch fähig ist? Die kann erotisch sein oder elterlich, unendlich traurig und verzweifelt, himmelhochjauchzend oder narzisstisch – und das sicher seit längerer Zeit als seit Menschen Texte aufschreiben. Stefan Wilkening gab den Worten nicht nur Ausdruck, sondern auch Gestik und Mimik – und eine in keinem Moment übertriebene Dramatik.

