Zusammenarbeit von Ding und DB Navigator wäre ein wichtiger Schritt

Plus Wenn Ding-Tickets im DB Navigator verkauft werden, profitieren die Fahrgäste. Daran ändert auch das deutschlandweite 49-Euro-Ticket nichts.

Mehr als zehn Millionen mal ist der DB Navigator heruntergeladen worden. Dort gibt es nicht nur Fahrscheine für Regional- und Schnellzüge im ganzen Land, sondern auch Tickets vieler regionaler Verbünde. Wer ein Verkehrsnetz betreibt und seinen Fahrgästen einen guten Service anbieten will, kommt an einer Zusammenarbeit mit dem Platzhirsch nicht vorbei. Es ist gut, dass Ding nun auf diesen Zug aufspringen will. Der Schritt lohnt sich aus Sicht der Kundschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

