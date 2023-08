Traktor erfasst Joggerin und fährt weiter: Frau wird schwer verletzt

Ein Traktor erfasst beim Vorbeifahren bei Ulm-Mähringen eine Joggerin und fährt weiter. Die Frau stürzt in einen Acker und verletzt sich schwer.

Bei Ulm-Mähringen ist am Freitagmorgen eine Joggerin von einem Traktor erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 54-jährige Fahrer soll den Unfall laut Polizei nicht bemerkt haben und ist weitergefahren.

Kurz nach 7 Uhr war die Joggerin auf einem Verbindungsweg zwischen der Bollinger und Dornstadter Straße unterwegs. Der 54-jähriger Traktorfahrer habe sich von hinten der Frau genähert, so die Polizei. Bei der Vorbeifahrt erfasste er die Frau mit seinem langwirtschaftlichen Fahrzeug.

Die Joggerin stürzte in den angrenzenden Acker und erlitt schwere Verletzungen. Ein Zeuge habe sie gefunden, so ein Polizeisprecher. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ein Alter der Frau war zunächst nicht bekannt.

Da der Traktorfahrer den Unfall zunächst nicht bemerkte, fuhr er weiter. Die Polizei Ulm fahndete nach dem Mann und traf diesen kurze Zeit später in der näheren Umgebung an. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm die weiteren Ermittlungen auf. (AZ)