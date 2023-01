Ulm

Mann schläft in Ulmer Kneipe am Tisch ein - und bekommt Ärger

Ein 26-Jähriger legte sich in Ulm betrunken mit Polizisten an.

Gegen polizeiliche Maßnahmen hat sich in der Nacht auf Samstag ein 26-jähriger Betrunkener in einer Gaststätte in der Herrenkellergasse gewehrt.

Zu viel getankt hatte ein 26-Jähriger in Ulm. Gegen 23.10 Uhr befand sich der junge Mann in einer Gaststätte in der Herrenkellergasse. Aufgrund seiner Alkoholisierung schlief er am Tisch. Das Personal forderte ihn aus diesem Grund auf, das Lokal zu verlassen. Mangels guter Manieren reagierte er darauf jedoch lediglich mit Provokationen. Sauftour in Ulm endet in der Ausnüchterungszelle Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte begleitete den Mann deshalb aus der Gaststätte. Vor der Gaststätte sollten seine Personalien festgestellt werden. Da der 33-Jährige jedoch auch gegenüber den Beamten jeglichen Respekt vermissen ließ, weigerte er sich, sich auszuweisen und ging davon. Die Polizisten hielten ihn zurück, wogegen er sich sofort heftig wehrte. Der Betrunkene wurde fixiert und ihm mussten Handschellen angelegt werden. Die restliche Nacht verbrachte er kostenpflichtig in einer Zelle des Polizeireviers Ulm-Mitte. Zudem wird er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. (AZ)

