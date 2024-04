Ulm

14:06 Uhr

Mann spielt im Zug mehrfach an seinem Glied herum

In einem Zug in Richtung Ulm soll ein 26-Jähriger an seinem Glied herumgespielt haben.

In einem Zug in Richtung Ulm zieht ein Mann seine Hose herunter und fasst sich wohl auch in die Unterhose. Die Bundespolizei in Ulm wird eingeschaltet.

Zu einem Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses ist es Erregung in einem Zug in Richtung Ulm gekommen. Zeugenaussagen zufolge fuhr ein 26 Jahre alte guinea-bissauische Staatsangehörige am Samstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, mit einem Regionalzug in Richtung Ulm. Während der Fahrt soll der in Stuttgart wohnhafte Mann dann seine Hose heruntergezogen, mehrfach sein verdecktes Glied berührt und sich auch in die Unterhose gefasst haben. Währenddessen soll der Mann mehrere junge Frauen und Jugendliche im Zug angeschaut haben. Nachdem eine Reisende den Vorfall dem Bundespolizeirevier in Ulm gemeldet hatte, konnte der 26-Jährige schließlich aufgrund umgehend eingeleiteter Ermittlungen am Münchner Hauptbahnhof angetroffen und auf die dortige Dienststelle verbracht werden. Ihn erwartete nun ein Strafverfahren. (AZ)

