Messe im Frühjahr: Das ist auf der Bauplus in Ulm geboten

Die Frühjahrsmesse "Leben, Wohnen, Freizeit" in Ulm ist Geschichte. Am Wochenende kehren ´zumindest die Bauthemen auf das Ulmer Messegelände zurück.

Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. April haben die Besucher der Messe Bauplus in Ulm die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Bauen, Sanierung und Wohnen zu informieren, Vergleiche anzustellen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Baumesse ist eine Plattform für Hersteller, Händler und Dienstleister, um ihre Produkte und Dienstleistungen einem interessierten Publikum vorzustellen. Auf rund 4000 Quadratmeter präsentieren sich im Foyer und Halle 1 der Ulm-Messe rund 50 Aussteller.

Baumesse Bauplus in Ulm: Eintritt ist frei

Diese Betriebe bieten den Interessierten die Gelegenheit, sich ausführlich beraten zu lassen, auf die Expertise der Fachleute zurückzugreifen und sie liefern Informationen zu aktuellen Themen rund um „Haus und Heim“. Zudem können sich Besuchende über Fördermöglichkeiten informieren, um ihre Wunschprojekte erfolgreich umzusetzen. Dank dieser Präsenz an Experten erleichtert die Baumesse die richtige Entscheidung rund um ein schönes Zuhause.

Wer beispielsweise mit dem Gedanken spielt, sich eine sanierungsbedürftige Wohnung zu kaufen oder sein trautes Heim energetisch zu modernisieren, der ist in Ulm richtig. Geboten werden an beiden Messetagen auch zahlreiche Fachvorträge. Geöffnet bis an beiden Tagen von zehn bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)