Mit über 100 km/h durch die Ulmer Innenstadt: Polizei stoppt Motorradfahrer

Der 29-Jährige soll mit 100 Sachen Autos im Slalom überholt haben. Die Polizei stoppt die gefährliche Raserei und nimmt ihm das Motorrad und den Führerschein ab.

Mit deutlich über 100 Stundenkilometern soll ein 29 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwochabend durch die Ulmer Innenstadt gerast sein. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann später gestoppt. Seine Maschine und sein Führerschein seien wegen der gefährlichen Fahrt beschlagnahmt worden.

Gegen 19.15 Uhr sei einer Streife der Ulmer Polizei das Motorrad in der Neue Straße aufgefallen. Das habe sich an wartenden Autos vorbeigedrängelt, während diese an einer Ampel bei der Glöcklerstraße hielten. Als der Motorradfahrer grünes Licht bekam, soll er in die Unterführung gerast sein.

Motorrad-Raser in Ulm überholt Autos im Slalom

Dabei soll er nach ersten Erkenntnissen der Polizei deutlich über 100 km/h gefahren sein. Am Ende des Tunnels soll er damit begonnen haben, mehrere Autos im Slalom zu überholen. Auch dabei sei er wohl mit deutlich über 100 km/h unterwegs gewesen.

Die Polizei stoppte die gefährliche Fahrt des 29-Jährigen und seiner Yamaha. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm beschlagnahmten die Beamten sowohl den Führerschein als auch das Motorrad des Fahrers. Auf ihn kommt eine Anzeige zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Ulmer Polizei (Telefon: 0731/1880) zu melden. (AZ)