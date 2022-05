Kritik zur Münsterkrippen-Entscheidung in Ulm hält an

Plus Die Verantwortlichen laden die Gemeindemitglieder zum Dialog über die Münsterkrippe ein. Der Erbe kritisiert, dass das Ansehen des Künstlers beschädigt worden sei.

Eine Krippenfigur, die jahrelang im Ulmer Münster stand, sorgte vor zwei Jahren plötzlich für Schlagzeilen. Der Bildhauer Martin Scheible hatte vor rund 100 Jahren den schwarzen König Melchior mit einer Fratze, wulstigen Lippen und in einer grotesken Körperhaltung erschaffen. Dass das einer karikaturhaften Darstellung schwarzer Menschen entspricht, ist unbestreitbar. Im Zuge der Debatte um Black Live matters entschieden die Verantwortlichen der Münstergemeinde einstimmig, die Figur nicht mehr aufzustellen. Es folgte ein Aufschrei und ein deutschlandweites Medienecho.