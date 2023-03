Cyberangriff auf Rotes Kreuz: Webseiten von DRK Ulm und BRK Neu-Ulm offline

Die Webseiten vom DRK Ulm und vom BRK Neu-Ulm sind aktuell nicht erreichbar. Deutschlandweit ist das Rote Kreuz Opfer einer Cyberattacke geworden.

Mehrere Internetseiten von Rot-Kreuz-Organisationen sind aktuell nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Grund ist offenbar ein bundesweiter und gezielter Netzwerkangriff auf DRK-Webseiten, wie der DRK-Kreisverband Ulm am Mittwoch mit. Auch auf die Webseite des BRK Neu-Ulm war am Mittwochabend kein Zugriff möglich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Es soll sich dabei um eine sogenannte Distributed-Denial-of-Service-Attacke – kurz DDoS-Attacke – handeln, bei der angegriffene Server mit Anfragen überhäuft werden, um sie zu überlasten. Betroffen sei zudem nicht das DRK, sondern ein DRK-Dienstleister.

Beim DRK Ulm habe das jedoch unter anderem Folgen für die Anmeldung zu Erste-Hilfe-Kursen, die einige Zeit nicht online buchbar waren beziehungsweise auch noch sind. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, die Seite schnellstmöglich wieder zugänglich zu machen. Die Störung soll voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag bereits behoben sein, heißt es. Der Kreisverband ist in der Zwischenzeit erreichbar unter der Telefonnummer 0731/1444-0 oder per E-Mail unter info@drk-ulm.de.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auch andere DRK-Verbände in Deutschland berichten derweil über ihre sozialen Netzwerke über derartige Vorfälle. So zum Beispiel das DRK in Sachen. Das schreibt beim Kurznachrichtendienst Twitter: "In ganz Deutschland gab es einen Cyberangriff auf Webseiten des Deutschen Roten Kreuzes. Unser Internetprovider arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. In Sachsen sind einige Kreisverbände betroffen. Wir bitten für die Unannehmlichkeiten um Verzeihung!"

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) vermeldete bereits am Montagabend gegen 19 Uhr einen Cyberangriff und gab wenige Stunden später wieder Entwarnung, weil die Webseiten wieder erreichbar gewesen seien. Doch am Dienstagmorgen teilt das BRK via Twitter mit: "Unser Dienstleister ist einem weiter andauernden Cyberangriff ausgesetzt, weshalb alle dort verwalteten Webseiten des Bayerischen Roten Kreuzes erneut nicht erreichbar sind. Wir bitten daher erneut um Verständnis!" Ein Update zu jener Meldung gab es bislang noch nicht. (krom)