Vorschau: Diese Kabarett- und Comedystars kommen nach Ulm und Neu-Ulm

Wer bei dem aktuell trüben Wetter etwas Unterhaltung sucht, hat eine große Auswahl. Gerade in der ersten Jahreshälfte kommen einige Comedygrößen in die Region.

Graue Wolken verschleiern den Himmel, dichte Nebelsuppe hängt über den Feldern. Das trübe Wetter dieser Tage drückt oft auf die Stimmung. Wer etwas Aufmunterung gebrauchen kann, wird in den Veranstaltungskalendern der Region fündig. Sie sind in den kommenden Wochen und Monaten mit einigen Comedy- und Kabarettperlen bestückt.

Roxy bietet heuer viel Comedy

Allein im Roxy treten diesen Monat – nach der wieder einmal ausverkauften Caveman-Show am Freitag (nächste Chance am 6. Oktober) – noch drei preisgekrönte Komiker auf. Timo Wopp, der ehemalige Profijongleur mit kabarettistischem Talent kommt am Donnerstag, 19. Januar, nach Ulm. Am darauffolgenden Tag gastiert Sebastian Lehman, der mit seinen Radiokolumnen beim SWR und rbb bekannt wurde, mit seinem Programm "Ich hab’s dir doch gleich gesagt, Sebastian" in der Werkhalle. Und nach diversen Verschiebungen schafft es nun auch Sulaiman Masomi im fünften Anlauf auf die Roxybühne. Sein Programm "kunterbunt und farbenblind" ist eine fröhliche Mischung aus Slam Poetry, Musik, Comedy und Kabarett.

Johann König ist der Poet unter den Komikern. Seit 1998 spielt sich der mehrfach ausgezeichnete Künstler in die Herzen seiner Fangemeinde. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Mit Friedemann Weise (10. Februar), der eine gewagte Mischung aus Klavierkabarett, Pantomime und Improtheater verspricht, und dem Schweizer Alain Frei (25. Februar) geht es im Februar nicht weniger unterhaltsam weiter. Das Duo Mundstuhl will die Besucherinnen und Besucher am 24. März in die Werkhalle locken. Seit mehr als 25 Jahren machen die beiden inzwischen Comedy, "Kann Spuren von Nüssen enthalten" heißt ihr aktuelles Programm, in dem bekannte und neue Figuren der beiden Hessen auftreten. Große Comedynamen stehen dann auch im Mai auf dem Roxy-Spielplan. Johann König kommt am 6., Bernd Stelter am 18. Mai. Eher beim jüngeren Publikum bekannt ist Marco Gianni. Seine Kurzvideos auf der App Tiktok werden millionenfach gesehen. Wie er sich live schlägt, dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer am 19. Mai im gleichnamigen Programm beurteilen.

Diese beiden TV-Comedians kommen in die Ratiopharm-Arena

Ebenfalls im Mai kommen Luke Mockridge und Chris Tall in die Region. Beide treten in der Ratiopharm Arena auf. Mockridge, der zuletzt nicht nur mit seinen Fernsehshows von sich Reden machte, sondern auch mit Anschuldigungen seiner Exfreundin, die ihm sexualisierte Gewalt vorwirft, tritt am 6. Mai auf. "Trippy" heißt sein aktuelles Programm. Chris Tall, der ebenfalls oft im Fernsehen zu sehen ist, spielt sein aktuelles und inzwischen drittes Programm "Schönheit braucht Platz" am 11. Mai.

Mathias Richling tritt am 19. Januar im Edwin Scharff Haus auf. Foto: Büro Mr

Fans des klassischen Comedygenres der Bauchrednerei kommen nun auch im Januar schon auf ihre Kosten. Sebastian Reich ist einmal mehr mit seiner Nilpferddame Amanda auf Tour. Die beiden kommen am 21. Januar ins Edwin Scharff Haus. Die beiden versprechen ihrem Publikum eine "Verrückte Zeit". Nur ein paar Tage später macht dann Sascha Grammel mit seiner "Fast Fertig"-Tour in der Ratiopharm-Arena Halt. Ihn begleiten seine Puppen, wie Schildkröte Josie, Känguru Achim Spironsik oder Katzenfisch Mieze.

Klassisches politisches Kabarett bietet Mathias Richling schon in der kommenden Woche. Am 19. Januar kommt er mit seinem Programm "#2023" ins Edwin Scharff Haus.