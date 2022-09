Neubaustrecke Ulm–Wendlingen: Was sich für Reisende ab Dezember verbessert

Mitte Dezember geht die Neubaustrecke Ulm–Wendlingen in Betrieb, Bahnreisende sind dann schneller unterwegs – der große Sprung soll drei Jahre später kommen.

Am 12. Dezember geht die Neubaustrecke Ulm–Wendlingen in Betrieb, drei Jahre später soll der neue Stuttgarter Hauptbahnhof fertiggestellt werden. Schon in diesem Winter sollen Reisende deutliche Verbesserungen spüren. Verantwortliche haben am Montag vorgestellt, was sich ändern soll.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) machte deutlich: "Mit der Schnellfahrstrecke Wendlingen– Ulm können erste deutliche Fahrzeitverkürzungen erreicht werden. Das Angebot verbessert sich spürbar. Der größere Sprung der Fahrzeitverkürzung folgt mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21." Der Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov, bahnpolitischer Sprecher der Grünen, kommentierte: "Mit der Fertigstellung der Neubaustrecke geht der wesentliche Baustein der Bahnverbindung nach Stuttgart in Betrieb." Wenn auch der neue Tiefbahnhof fertig ist, fahren doppelstöckige, bis zu 200 km/h schnelle Expresszüge stündlich von Stuttgart über Ulm bis nach Lindau.

Neubaustrecken Ulm–Wendlingen: Reisende sind schneller unterwegs

Im Regionalverkehr wird die Strecke parallel zum Fernverkehr in einem sogenannten Vorlaufbetrieb im Stundentakt bedient. Gleichzeitig profitiert auch die parallele, heute stark ausgelastete Filstalbahn von Stuttgart über Plochingen und Göppingen nach Ulm. Auch hier entstehen Spielräume für Angebotsverbesserungen, da der Fernverkehr künftig teilweise über die Neubaustrecke geführt wird. Wenn die Neubaustrecke in Betrieb geht, wird der Bahnhof Merklingen erstmals angebunden.

Aufgrund der hohen Streckenbelastung zwischen Wendlingen, Plochingen und Stuttgart können die Züge derzeit nicht nach Stuttgart durchgebunden werden. In Wendlingen versprechen die Verantwortlichen allerdings gute Anschlüsse an die Neckar-Alb-Bahn nach Stuttgart. Die Reisezeit zwischen Ulm und Stuttgart verkürzt sich um circa vier bis sieben Minuten im Regionalverkehr. Besonders profitieren Reisende von Ulm über Wendlingen nach Reutlingen und Tübingen: Hier führt das neue Angebot zu einer Fahrzeitverkürzung von 30 bis 40 Minuten.

Mit der Inbetriebnahme des Projektes Stuttgart 21 werden die schnellen Expressverkehre auf der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm dann voraussichtlich ab Dezember 2025 stündlich von Stuttgart bis an den Bodensee durchgebunden und durch die neuen Doppelstock-Züge ersetzt. Neben den neuen Zügen werden dann weitere Angebotsverbesserungen umgesetzt. (AZ)

