Neue Gedenkstelle für Rafael Blumenstock: Ein Mord, der nicht vergessen werden soll

Plus 12.252 Tage nachdem der Ulmer Rafael Blumenstock im Herzen Ulms bestialisch ermordet wurde, hat der Gedenkstein einen neuen Platz. Bewegend sind die Worte seines Bruders.

Die Mutter des ermordeten will nicht kommen zur Einweihung der neuen Gedenkstelle "Sie sagt immer, das bringt den Rafael auch nicht zurück." Das sagt ein anderer Sohn, Alvaro Blumenstock, der fast fünf Jahre ältere Bruder von Rafael.

In der Nacht zum 4. November 1990 wurde der damals 28-jährige Rafael Blumenstock auf dem Münsterplatz ermordet. Das brutale Verbrechen an dem jungen Klavierlehrer hat vor 33 Jahren die gesamte Stadt erschüttert. Nach wie vor sind der oder die Täter nicht ermittelt.