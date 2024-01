Ulm

Neues Hochsicherheitslabor: In Ulm werden gefährliche Viren erforscht

Plus Auf dem Campus der Uni Ulm wurde am Donnerstag Labor der zweithöchsten Schutzstufe 3 (S3-Labor) eröffnet. Wie die Viren in Labor gehalten werden sollen.

Ein schwarzer Kubus, der es in sich hat: Für die experimentelle Untersuchung von gefährlichen, luftübertragbaren Krankheitserregern gab es an der Universität Ulm bislang nur ein einziges Labor der Schutzstufe 3. Das neue S3-Labor, das am Donnerstag feierich eröffnet wurde, ist speziell für die Arbeit mit tödlichen Krankheitserregern konzipiert. Aufgrund der aufwendigen Schutzmaßnahmen weisen nur wenige Labore deutschlandweit die Sicherheitsstufe 3 auf.

Die Gesamtbaukosten inklusive Erstausstattung betragen nach Angaben der Uni Ulm rund 8,4 Millionen Euro. Neben der Entwicklung antiviraler Medikamente wollen die Forschenden dort auch die Frage beantworten, wie sich SARS-CoV-2 (" Corona") an die menschliche Immunabwehr anpasst.

