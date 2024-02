Ulm

vor 32 Min.

Neues Programm: Was im Haus der Begegnung in Ulm geboten ist

Identität und alles, was sie begründet, bildet den Semesterschwerpunkt Frühjahr/Sommer 2024 des Hauses der Begegnung in Ulm.

Artikel anhören Shape

Identität und alles, was sie begründet, bildet den Semesterschwerpunkt Frühjahr/Sommer 2024 des Hauses der Begegnung in Ulm. Das Semesterprogramm startet am 3. März.

Familiengeschichte, Erinnerungen, der Einfluss von Nationalsozialismus und geteiltem Deutschland auf die Identitäten der Gegenwart – das spiegelt sich in Programmpunkten wie dem Abend des 19. März wider, wenn DZOK-Leiterin Nicola Wenge das von Katharzyna Bilicka geschriebene fiktive Tagebuch ihrer Mutter Waclawa Galazka vorstellt, die in Ulm Zwangsarbeit leisten musste. Erzählcafé im Ulmer Haus der Begegnung Am Dienstag, 9. April, findet dazu ein Erzählcafé für Ulmerinnen und Ulmer, die über ihre Familiengeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus, über Fluchterfahrungen und Familiengedächtnis, sprechen und Erinnerungsstücke mitbringen können. Über seine Ost- und Westbiografie spricht am Dienstag, 16. April, der in der DDR aufgewachsene Dekan Torsten Krannich. Ihm wurde im Sozialismus aufgrund seines kirchlichen Engagements das Studium verweigert, das er erst nach dem Zusammenbruch der DDR absolvieren konnte. Die eigene Biografie erkunden und verstehen, Identität in der Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts, Fluchtgeschichten, die Biografie von Paulus, der Christen verfolgte und eine christliche Gemeinde gründete: Das Thema birgt ein breites Spektrum. Ein weiteres Thema ist das „Projekt Demenz“, das ab dem 4. März 2024 läuft und unter anderem zum Gesprächskreis „Das Vergessen teilen“, zu Tanz und Bewegung für Menschen mit und ohne Demenz und zum Gesprächscafé „Alter und Demenz“ einlädt. Das Programm liegt in gedruckter Form im Haus der Begegnung aus und online über die Homepage www.hdbulm.de (köd) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Themen folgen