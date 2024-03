Ulm

vor 49 Min.

P&C, Galeria und Telekom: In der Ulmer Fußgängerzone tut sich was

Neue Ansichten in Ulm: Das Unternehmen Calzedonia hat in dem "Midstad Ulm" genannten Umbau-Projekt bereits ein neues Ladengeschäft bezogen.

Plus Das erste Puzzlestück der "Midstad Ulm" in und um den aufgestockten P&C in der Bahnhofstraße ist eingefügt. Und die Telekom bereitet ihren neuen "Flagship-Store" vor.

Von Oliver Helmstädter

Die Klinker an der Fassade sind weiß gestrichen und der erste neue Mieter ist in der Einzelhandelsimmobilie in der Bahnhofstraße 8 eingezogen. Aber nur im Erdgeschoss. In den neuen, oberen Stockwerken werden erst die Fenster eingesetzt. Auch sonst tut sich in der Ulmer Innenstadt einiges.

Grob ist der Umbau samt der Erweiterung um drei zusätzliche Büroetagen auf dem Bestandsgebäude abgeschlossen: Das Gebäude erstreckt sich nun über sieben Etagen und bietet insgesamt knapp 12.500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Einige wenige Quadratmeter davon im Erdgeschoss werden seit Kurzem von einem neuen Ladengeschäft belegt: Calzedonia, der italienische Spezialist für Strumpfwaren sowie Bademode, hat hier jüngst ein Geschäft eröffnet. Eine weitere neue Ladenfläche ist ebenfalls innerhalb der Peek-&-Cloppenburg-Filiale in der Mühlengasse neu entstanden. Hier läuft noch der Ausbau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen