Philharmonisches Konzert: Ausnahmepianistin Sophie Pacini spielt Chopin

Zwei Mal spielen die Ulmer Philharmoniker kommende Woche mit ihrem Gast Sophie Pacini. Auf dem Programm steht mit Chopin ein Komponist, der die Pianistin schon lange fasziniert.

Dem Ulmer Publikum bietet sich kommende Woche ein besondere Gelegenheit: Auf dem Programm des 3. Philharmonischen Konzerts dieser Spielzeit steht das 1. Klavierkonzert von Frédéric Chopin. Ein Konzert, das nur selten gespielt wird, obwohl es sehr bekannt ist. Nicht viele Dirigenten hätten Lust darauf, sagt Pianistin Sophie Pacini, die bei dem Konzert als Gastsolistin auftritt.

Chopins 1. Klavierkonzert funktioniere nur mit einem großen Orchester, erklärt Pacini. Das Orchester spiele dabei eine essenzielle Rolle, obwohl es bei dem Stück nur wenig zu tun habe. Umso mehr freute sie sich, als der Ulmer Generalmusikdirektor Felix Bender sie für das Konzert, das kommenden Woche zwei Mal im Congress Centrum gespielt wird, angefragt hatte.

Ausnahmepianistin Sophie Pacini: "Chopin hat meine Seele geprägt"

Zu Chopin hat die gebürtige Münchnerin Sophie Pacini ohnehin eine besondere Beziehung. Er begleite sie bereits ihr ganzes Leben. "Chopin hat meine Seele geprägt", sagt die Pianistin. Für ihr erstes Chopin-Album wurde sie 2015 mit dem Klassik-Echo ausgezeichnet - nur einer von vielen Preisen, die sie im Laufe der Jahre gesammelt hat. Seine realistische und kontrastreiche Schreibweise hätten sie schon früh in seinen Bann gezogen. "Für mich hat Chopin eher klare, cleane Farben, nichts pastelliges, wie ihm oft nachgesagt wird", erklärt Pacini. Gerade das Klavierkonzert, das kommende Woche in Ulm zu hören sein wird, sei da ein gutes Beispiel für seinen Stil.

Was Pacini zudem mit Chopin verbindet: Beide haben schon jung erste Erfolge gefeiert. Sophie Pacini kam mit gerade einmal acht Jahren ans Mozarteum in Salzburg. Nach Mozart wurde bald auch Chopin zu einem Lieblingskomponisten. Beide ähneln sich, stehen in der gleichen Tradition. Pacini spricht von glitzernden Läufen in ihren Kompositionen, die aber gleichzeitig tiefgründig, teils fast hoffnungslos klingen. "Während Mozart aber immer noch mit einem zuversichtlichen Ansatz verbunden ist, gibt es bei Chopin nicht immer ein Happy End", erklärt Pacini. Beim Konzert in Ulm wird sich das Publikum dann selbst ein Bild davon machen können, wie die beiden Komponisten im Vergleich klingen. Denn Pacini wird mit dem rund 45-minütigen Chopin-Konzert den Mittelteil des Konzerts bestreiten. Den Abschluss bildet Mozarts 41. Sinfonie, C-Dur, KV 551. Es ist seine letzte Sinfonie, die auch als "Jupiter-Sinfonie" bekannt ist. Los geht es zuvor mit dem hierzulande wenig bekannten Franzosen Charles Koechlin (1867-1950) und seiner Komposition "Vers la voûte etoilée (Dem Sternenhimmel entgegen)".

Für Sophie Pacini ist das nicht der erste Auftritt in Ulm. Die Ausnahmepianistin gab zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester schon ein Konzert im Kornhaus. Übrigens: Auch ihr aktuelles und inzwischen neuntes Album "Puzzle" widmete sich Frédéric Chopin.

Termin: Das 3. Philharmonische Konzert wird zweimal aufgeführt, und zwar am Dienstag, 6. Februar, und Mittwoch, 7. Februar, jeweils 20 Uhr im CCU. Einen ersten Einblick bietet die Matinée am Sonntag, 4. Februar, 11 Uhr im Theater-Foyer.