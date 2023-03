Pippo Pollina singt im Roxy über Frieden und die Vergangenheit

Plus Der sizilianische Singer-Songwriter Pippo Pollina kommt gern nach Ulm – nun war er wieder im Roxy zu Gast. Wie er es schafft, sein Publikum aufs Neue zu erfreuen.

In ein paar Wochen wird der italienische Liedermacher Pippo Pollina 60; sein erster Auftritt im Ulmer Roxy liegt fast tagesgenau 30 Jahre zurück. Wie oft er im Roxy war, was er hier alles sang? Er weiß es nicht – aber Pippo Pollina weiß ganz genau, dass das Publikum manche Dinge nicht geändert haben will, "Camminando" zum Beispiel, das er seit dem ersten Auftritt im Roxy bei jedem Konzert gesungen hat.

Etliche der Zuhörerinnen und Zuhörern beim Konzert im Roxy, bei dem der sizilianische Cantautore mit dem Palermo Acoustic Quintet sein – eigentlich kurz vor Corona entstandenes – neues Album "Canzoni segrete" vorstellte, waren schon damals vor drei Jahrzehnten dabei. Das passt zu Pippo Pollina, der von sich sagt, dass ihn die Vergangenheit sehr viel mehr interessiert als die Zukunft, denn die Zukunft komme von selbst. "Retro-orientiert" sei er, sagt er, und da passt sein "Gli anni settanta" natürlich – das aber keineswegs ein nostalgiesehnsüchtiger Song über die 70er-Jahre ist, sondern eines der Friedenslieder, mit denen sich Pippo Pollina einreiht unter von ihm bewunderte Liedermacher wie Reinhard Mey, Mikis Theodorakis, Hannes Wader oder Fabrizio di André.

Der Cantautore versuchte sich in der Pandemie als Romanautor

Es ist die hohe poetisch-literarische Qualität der Texte, die zum Zuhören zwingt, in "Un' altra vita" zum Beispiel die philosophische Frage, ob unter den jeweiligen persönlichen gegebenen Lebensumständen ein anderes Leben möglich wäre. Zudem stellt der Liedermacher – in diesem Moment fast ein bisschen selbstverliebt – seinen Roman vor, mit dem er sich während der Corona-Lockdowns einen alten Traum erfüllte. "Der Andere" belegt, dass sich Pollina nicht nur auf die lyrische Verknappung im Songtext versteht, sondern ebenso auf die ausgearbeitete Form der schriftlichen Erzählung.

Pippo Pollina beklagt die Spaltung der Gesellschaft durch den Ukraine-Krieg, gibt offen seine Ängste und seine Frustration darüber zu, dass sich Europa nicht mehr für Frieden einsetze, sondern mit dem Feuer spiele. Politik spielt in den Liedern Pippo Pollinas schon immer eine große Rolle – gerade auch die sizilianische, und damit der Kampf gegen die Mafia. Das neue Lied "Pizzolungo" ist Margherita Asta gewidmet, die als Kind am 2. April 1985 in Pizzolungo ihre Mutter und ihre beiden sechsjährigen Brüder verlor, die bei einem eigentlich einem Richter geltenden Mafia-Attentat ums Leben kamen.

Pippo Pollina in Ulm: Die rettende Wirkung von Musik

Von der rettenden Wirkung der Musik singt der Cantautore in seinem neuen "Una musica anche domani". "Ci salverà" heißt es, sie werde uns retten. Auch heitere Momente gibt es an dem Abend im Roxy – zum Beispiel, als Pippo Pollina von seiner ersten 30-stündigen Zugfahrt von Sizilien über Rom nach Innsbruck erzählt, vom ersten Schnee, den er sah. "Guarda, scende la neve" gibt er seinem Publikum mit, prophezeiend, dass es in den nächsten Tagen in Ulm wieder schneien werde. Ein wunderschöner Moment gegen Ende des Konzerts: "Eppure si muove". Frei übersetzt ist das Galileo Galileis Satz "Und sie bewegt sich doch!". Pippo Pollina meint damit aber nicht die Erde, sondern die Hoffnung, die auf den Dächern spazieren geht.