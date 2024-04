Ulm

Pop-Art: Ulmer Galerie zeigt Werke von James Rizzi

Der Einfluss seiner Heimatstadt New York ist in vielen Bildern James Rizzis unverkennbar. Die gelben Taxis sind ein wiederkehrendes Motiv.

Plus Der New Yorker James Rizzi pflegte einen einzigartigen Stil. In der Galerie Meinlschmidt stehen nun rund 80 Werke des berühmten Pop-Art-Künstlers zum Verkauf.

Von Franziska Wolfinger

Quietschbunte Pop-Art im Comicstyle – der Stil des New Yorker Künstlers James Rizzi ist unverwechselbar. Die Galerie Meinlschmidt holte seine Werke nun nach Ulm. Noch bis 13. Mai sind dort neue Werke Rizzis zu sehen.

Woher die neuen Werke kommen, wo Rizzi doch bereits 2011 in seiner Heimatstadt New York gestorben ist? Der Künstler war ein Arbeitstier. Als er starb, war sein Atelier voll von vorproduzierten Werken. Das sei seine Altersvorsorge gewesen, erklärt Kunsthändlerin Susanne Wegner von der Tübinger Firma Art28, die Rizzis Nachlass in engem Austausch mit seinen Angehörigen verwaltet.

