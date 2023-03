Neues aus der Gastronomie: Das ändert sich rund um die Frauenstraße in Ulm

Plus Das kombinierte "China Wok Restaurant" samt "Kyo Sushi" in Ulm zieht um und heißt künftig Tokyo. Ein bekannter Döner-Laden schließt, genauso wie eine Bäckerei.

Das Asia-Lokal mit zwei Konzepten in einem Haus - "China Wok Restaurant" und "Kyo Sushi" - zieht von der Frauenstraße 20 in die Nummer 39. Hier war bis vor einigen Wochen noch "Asia Cuisine" mit "Erlebnisbuffets" ansässig. Tokyo heißt das Lokal ab Mai. Und der Name macht klar, dass damit eine Konzentration der vietnamesischen Inhaberin Thi Minh Trang Nguyen auf die japanische Küche einhergeht.

Hier in der Frauenstraße wird im Mai das Sushi-Lokal Tokyo eröffnen. Foto: Oliver Helmstädter

"Wände, Decken, alles raus" postet das Lokal in den sozialen Medien. Neueröffnung soll im Mai sein. Die neue Karte ist bereits online. Angepriesen wird "klassische Wok Küche", "kreative Sushi und eine Cocktailbar mit angesagten Cocktails". Auch wenn es asiatische Klassiker wie die offenbar unvermeidliche Peking-Suppe, Frühlingsrollen oder die knusprige Entenbrust noch gibt, versucht das Lokal, sich etwas moderner zu präsentieren. Angekündigt wird auch eine vegane Karte. Ansonsten setzt Tokyo auf die Sushi-Karte - Maki, Nigiri, Sashimi bis hin zu Bowls. Wer der Nachfolger wird, war für die Redaktion nicht herauszufinden.

Ein neuer Vietnamese in Ulm

Wer lieber vietnamesisch in Ulm essen gehen will, der hat seit einem guten Monat nur einen kurzen Spaziergang von der Frauenstraße entfernt eine neue Alternative: Phuc Tuan Nguyen hat jetzt nach dem Lokal in Blaustein auch eines in Ulm in der Herdbruckerstraße eröffnet. Beide sind nach der Stadt Hội An an der vietnamesischen Zentralküste benannt, die für ihre gut erhaltene Altstadt mit zahlreichen Kanälen bekannt ist.

Der Zugang von der Ulmer Stadtmauer ist einer der Trümpfe des vietnamesischen Lokals Hoi An. Foto: Oliver Helmstädter

Durch den Zugang über die Ulmer Stadtmauer wurde das Lokal am vergangenen Wochenende regelrecht überrannt. Auf die internationalisierten Asia-Klassiker wie Kanton-Ente und Chop Suey mag auch Nguyen nicht verzichten. Doch wer sucht, der findet auch Pho, die vietnamesische Nudelsuppe mit frischen Kräutern in vielen Varianten.

Als Arslan-Döner in Ulm bekannt

Gastronomen auf der Suche nach einer Lokalität können auch in die Frauenstraße 10 ausweichen. Noch ist hier das türkische Lokal K'Oba untergebracht. Nachdem hier viele Jahre Arslan Kebab heimisch war, wechselte im September 2021 Namen sowie Pächter. Auf Nachfrage im Lokal heißt es, dass auch der Personalmangel ein Grund für das kommende Aus sei. Nun wird öffentlich ein Nachmieter gesucht: Asia, Pizza oder Döner - alles sei möglich auf den 200 Quadratmetern mit 84 Sitzplätzen. Aktuell ist der Imbiss laut Aushang bis 31. März wegen Urlaub geschlossen. Ob noch mal aufgemacht wird, sei unklar.

Lesen Sie dazu auch

Früher Arslan jetzt K'Oba. Für den etablierten Döner-Standort in der Frauenstraße wird ein neuer Pächter gesucht. Foto: Oliver Helmstädter

Rund um die Frauenstraße stehen noch weitere Änderungen an: Domino's-Pizza-Service in der Frauenstraße hat seit mehreren Wochen geschlossen. Ein Hinweisschild an der Tür, das darauf hinwies, dass die Filiale „aus gesundheitlichen Gründen“ geschlossen sei, ist inzwischen verschwunden. Die Schaufenster sind abgeklebt. Es sieht nicht so aus, als würde hier bald wieder Pizza verkauft werden. Die Ansage des Anrufbeantworters informiert allerdings immer noch über eine "kurzzeitige Schließung".

Für das Ladengeschäft der Rosenbäckerei im Gebäude des Mephisto-Kinos in Ulm in der Rosengasse wird ein neuer Pächter gesucht. Foto: Oliver Helmstädter

Geschlossen wird auch die Rosenbäckerei in der Rosengasse, die von der Frauenstraße abzweigt. Der Pächter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist nach eigenen Angaben auf der Suche nach einem anderen Ladenlokal. "Gastro/Imbiss/Restaurant/Bäckerei" wird in einer Online-Anzeige ab kommenden Monat als "verfügbar" bezeichnet.