vor 60 Min.

Beim Schwörmontag fällt so viel Müll an wie schon lange nicht mehr

Lokal 37 Männer und Frauen der Ulmer Entsorgungsbetriebe sammelten nach dem Schwörmontag 26 Tonnen Müll. Was sie dieses Jahr besonders störte und was OB Czisch zur Feier sagt.

Von Oliver Helmstädter

Knapp 26 Tonnen Müll fiel dieses Jahr am Schwörmontag in Ulm an. "So viel war es schon lange nicht mehr", sagt Roland Bock, der Abteilungsleiter bei den Entsorgungsbetrieben aus Ulm. An "normalen Schwörmontagen" wären es in den vergangenen Jahren im Schnitt immer um die 18 bis 22 Tonnen.

