So voll wie lange nicht: Schwörmontag 2022 bietet ein Nabada der Superlative

Lokal Zum inoffiziellen Ulmer Feiertag tummeln sich tausende Menschen auf, in und neben der Donau. Viele Themenboote sind kunterbunte Hingucker.

Von Jonas Klimm

Wenn auf der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm die vielfarbigen Flamingos die Überhand gewinnen, dann ist es wieder so weit: das Nabada steht an. Tausende Wasserenthusiasten schippern auf ihren exotischen, aber völlig ungefährlichen Kreaturen von Wiblingen in Richtung Friedrichsau – viele von ihnen mit Eimern und Spritzpistolen bewaffnet sowie dem Wegbier als Zehrung. Erst an der Eisenbahnbrücke kommen sie langsam zum Stehen, und spätestens auf Höhe des Metzgerturms stauen sich die Plastikviecher und die selbstgebauten Flöße.

