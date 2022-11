Unfall an A8-Tankstelle: Lkw fährt ungebremst in eine Böschung

Nahe der A8 bei Ulm-Seligweiler kommt es zu einem Unfall. Ein Lkw fährt ungebremst in eine Böschung. Der Fahrer muss ins Krankenhaus.

An einer Tankstelle nahe der A8 bei Ulm-Seligweiler ist am Donnerstagvormittag ein Lkw von der Straße abgekommen und in eine Böschung gefahren. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem medizinischen Notfall als Unfallursache aus. Der 51-jährige Fahrer kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 9.30 Uhr mit einem Sattelzug auf der A8 unterwegs. Er verspürte Schmerzen und fuhr deshalb mit dem Fahrzeug von der Straße ab und auf das Gelände einer Tankstelle. Dort fuhr er ungebremst in eine Böschung. Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in eine Klinik.

Die Verkehrspolizei Heidenheim (Telefon: 07321/97520) nahm die Ermittlungen auf. Sie will herausfinden, warum es zum Unfall kam. Vermutet wird, dass ein medizinischer Notfall dazu führte.

Ein Abschlepper barg den Sattelzug. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug und der Böschung sind bislang unklar. Diesel gelangte laut Polizei ins Erdreich und musste abgetragen werden. (AZ)