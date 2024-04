Spatzenwiese 2024 in der Ulmer Friedrichsau: Das ist diesen Sommer geboten

Das Angebot am Ulmer Donaufer ist Jahr für Jahr ein untrügliches Zeichen für den kommenden Sommer. Was dieses Jahr anders ist als sonst.

Die Spatzenwiese gehört seit Jahrzehnten zum Ulmer Sommer wie das Ulmer Zelt. Am 1. Mai geht es wieder los direkt am Fluss zwischen dem Gelände des SSV und dem Wasserspielplatz.

Allerdings müssen sich die Macher des Familienangebots dieses Jahr etwas einschränken: Denn der Ulmer Ruderclub belegt eine Fläche, auf dem in vergangenen Jahren das Angebot der Jungen Ulmer Bühne Platz fand. Und weil das Ulmer Grünamt im Gegensatz zu früheren Jahren keine Theater-Zelte auf der grünen Wiese genehmigen wollte, wird es dieses Jahr kein Theater geben. Doch für Ersatz ist gesorgt.

Ausweichquartier wegen der Baustelle in Neu-Ulm an der Adenauerbrücke: Hier baut der Ulmer Rudeclub eine Bootshalle. Foto: Oliver Helmstädter

Denn die Spatzenwiese bekommt dieses Jahr einen neuen Nachbarn. Die Fläche für den Ulmer Ruderclub direkt hinter der Spatzenwiese ist bereits betoniert: Weil an der Gänstor- und der Adenauerbrücke im großen Stil gebaut wird, sah sich der Verein gezwungen in der Ulmer Au Unterschlupf zu suchen, bis wieder am Stammsitz unterhalb der Adenauerbrücke trainiert werden kann. Gebaut wird eine provisorische Bootshalle samt Steg.

Idylle auf der Spatzenwiese in Ulm samt Wahrsageautomat. Foto: Alexander Kaya

Statt Kindertheater wird es von der Jungen Bühne unter anderem - ganz ohne Zelt - "Boom, die Rhythmus-Show" geben. An sieben Nachmittagen kann - ganz kostenfrei - auch mitgetrommelt werden, wie Junge-Bühnen-Geschäftsführerin Angela Wingert bei der Vorstellung des Programms in der Friedrichsau sagte. Weil es ja eine Freiluftveranstaltung ist, lädt die Junge-Bühne "nur bei passendem Wetter" dazu ein, mit Fässern, Stöcken und den eigenen Körpern spielerisch Klangwelten entstehen zu lassen. Beginn am 1./4./5./25,/26,/30. Mai und 6. Juni um 16 Uhr.

Der als Zirkusmanager bekannte Matthias Bergstaedt spricht dennoch von einem "umfangreichen Programm", das er zusammen mit der Jungen Bühne und der Zirkusfamilie Mendes auf die Beine stellte. "Beinah an allen Tagen haben wir Attraktionen auf der Spatzenwiese", sagt der Mann hinter dem "Ulmer Weihnachscircus".

Spatzenwiese in Ulm: Die Schiffsschaukel gehört dazu. Foto: Alexander Kaya

Im proppenvollen Programm sind mehrere Märchenlesungen geplant, "Legion of the Stag" zeigt Ritter im mittelalterlichen Freikampf, die Fechtabteilung SSV Ulm 1846 setzt den Waffenkampf an Mitach-Tagen sportlich um, TSV Blaustein präsentiert Ropeskipping, es gibt Hula-Hoop-Workshops und es wird auch gesungen auf der Spatzenwiese.

Das ist auf der Spatzenwiese in Ulm geboten

Eine eigene Attraktion ist der Historische Jahrmarkt. Eine Art Museum der Jahrmarktkultur, liebevoll gehegt und gepflegt von der Zirkus-Familie Mendes, die nach den Worten von Mendes Böhm die wohl traditionsreichste in Deutschland ist. "Ich habe vermutlich die schönsten Zirkuswagen in ganz Deutschland", sagt Böhm, der aus einer Familie stamme, die bereits 1612 begonnen haben soll, als Hochseilartisten auf Jahrmärkten und mittelalterlichen Marktplätzen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht ganz so alt aber auch historisch ist eine Wurfbude, bei der auf historische Fratzen Zylinder geworfen werden müssen.

Die Zirkusfamilie Mendes bringt einen Historischen Jahrmarkt mit

Ein Schmuckstück ist ein weit über 100 Jahre altes Karussell, eine ebenso historische Schiffsschaukel und ein aus einem britischen über 100 Jahre alten Schäferwagen gebauter Wahrsage-Automat. "So ein Karussell war immer mein Traum", sagt Familienoberhaupt, Mendes Böhm. Aus dem Traum wurde im Laufe vieler Jahre eine Geschäftsidee, die nun sein Sohn Veno Mendes alias Dominikus Böhm fortsetzt.

"Der Ursprung der Spatzenwiese soll erhalten bleiben", sagt Bergstaedt und meint damit den kostenfreien Ansatz der Spielwiese mit Sandkästen, Spielangeboten, Sandkasten, Rollenrutsche und Co. Und selbst die historischen Fahrgeschäfte kosten nur zwei Euro pro Fahrt - oder zehn Fahrten 15 Euro. Das gehe nur, weil die Spatzenwiese kein Standgeld an die Stadt bezahlen müsse, weil das Angebot im Ulmer Rathaus als Bereicherung für die Doppelstadt gesehen wird.

Geöffnet ist an Werktagen von 1. Mai bis 9. Juni von 14 bis 19 Uhr. An Sonn- und Feiertagen sowie in den Schulferien von 11 bis 19 Uhr.