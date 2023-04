Star-Architekt Daniel Libeskind baut Albert Einstein Discovery Center in Ulm

Der weltbekannte Architekt schlägt eine Brücke zum neuen Einstein-Museum in Jerusalem. Die Begeisterung über seinen ersten Besuch in Ulm ist groß.

Daniel Libeskind wird die Planung und Gestaltung des geplanten Albert Einstein Discovery Centers in Ulm verantworten. Der Stararchitekt unterzeichnete jetzt einen Vertrag für die Zusammenarbeit mit dem Albert Einstein Discovery Center, wie der gleichnamige Verein bekannt gegeben hat. Zeitgleich arbeitet Libeskind am Bau des neuen Einstein-Museums der Hebrew University in Jerusalem. In der Vergangenheit hat der Amerikaner bereits das Jüdische Museum in Berlin und den Master Plan für das neue World Trade Center in New York entworfen.

Durch Libeskinds Arbeit wird eine architektonische Verbindung zwischen den beiden Städten entstehen: Ulm ist Albert Einsteins Geburtsort Ulm, und in Jerusalem gründete der Physiker die Hebrew University. Dort wird bis heute sein wissenschaftlicher Nachlass aufbewahrt. Für das Discovery Center in Ulm beginnt jetzt die Vorplanungsphase, in der die verschiedenen baulichen Möglichkeiten ausgelotet werden. Diese hängen auch von einigen noch abschließend zu klärenden Faktoren ab, wie der tatsächlich zur Verfügung stehenden Fläche.

Daniel Libeskind hat Ulm besucht und sich ein erstes Bild gemacht

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Daniel Libeskind Ulm besucht und das angedachte Grundstück am Hauptbahnhof besichtigt. "Mein Team und ich freuen uns, dieses großartige Projekt aktiv begleiten und mitgestalten zu dürfen. Gemeinsam mit unseren Partnern in Ulm und Jerusalem möchten wir eine Brücke im Namen Albert Einsteins schlagen, der mich von jeher fasziniert", wird er zitiert. Auch der derzeitige und der ehemalige Präsident der Hebrew University sind vom Brücken-Konzept überzeugt. Vereinsvorsitzende Nancy Hecker-Denschlag hat sich kürzlich in Jerusalem mit Professor Asher Cohen und mit Professor Hanoch Gutfreund getroffen.

In Jerusalem hatte Albert Einstein bereits 1918 an der Gründung der Hebrew University mitgewirkt und dieser später seinen Nachlass vermacht. Bereits 2025 soll hier das neue Einstein-Museum eröffnet werden. Das Erlebniszentrum in Ulm soll 2029 folgen und zum 150. Geburtstag Einsteins eröffnet werden.

Brücke zwischen Albert Einstein Discovery Center und Hebrew University

Die Zusage zur Zusammenarbeit ist das Ergebnis eines mehrmonatigen intensiven Austauschs zwischen Daniel Libeskind und den Verantwortlichen des Albert Einstein Discovery Center Ulm. Bisheriger Höhepunkt war hierbei der Besuch Libeskinds in Ulm, gemeinsam mit seiner Frau Nina sowie dem Architekten Stefan Blach von Studio Libeskind. Er verschaffte sich einen ersten Eindruck von der Situation auf dem Gelände und traf den Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning. "Daniel Libeskinds Besuch hier in Ulm war für uns alle eine tolle Erfahrung. Die Gespräche und seine ersten Ideen haben uns begeistert, und die Stimmung war hervorragend – das motiviert uns selbstverständlich", schwärmt Nancy Hecker-Denschlag. Bevor es konkrete Entwürfe geben kann, sind noch weitere Abstimmungen zu den Grundstücksverhältnissen mit mehreren öffentlichen und privaten Parteien nötig. Daher werden zunächst die nötigen Vorplanungen umgesetzt. Schon jetzt bringt sich Libeskind jedoch in die weitere Sponsorensuche ein: "Ich möchte das Discovery Center nicht nur architektonisch unterstützen. Deshalb werde ich mich auch aktiv bei der Suche nach Unterstützern beteiligen, um die Finanzierung dieses ambitionierten Vorhabens sicherzustellen." (AZ)