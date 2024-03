Ulm

vor 48 Min.

Start-ups: Ulm schafft es auf das Treppchen

In Ulm wurden vergleichsweise viele neue Firmen gegründet. Das liegt auch an Förderungen von Mieten in der Innenstadt.

2023 wurden in Ulm 228 Gewerbebetriebe neu gegründet, wie das Statistische Landesamt kürzlich mitgeteilt hat. Damit belegt Ulm im landesweiten Vergleich mit 18 Neugründungen pro 10.000 Einwohnern den dritten Platz in Baden-Württemberg - hinter Baden-Baden und Heilbronn. Im Landesdurchschnitt gab es im vergangenen Jahr auf 10.000 Einwohnern zwölf Existenzgründungen. Oberbürgermeister Martin Ansbacher freute sich über das überdurchschnittliche Ulmer Abschneiden: "Natürlich braucht es vor allem eine gute Geschäftsidee und die Power, das Vorhaben auch am Markt umzusetzen. Die hohe Zahl von Start-ups in Ulm zeigt aber auch, dass hier das Umfeld für Gründerinnen und Gründer stimmt." Mietförderung in Ulm Ein Förderschwerpunkt im vergangenen Jahr ist die Ulmer Innenstadt gewesen: Durch die Mietförderung aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, an dem die Stadt teilnimmt, konnte die städtische Wirtschaftsförderung drei Shop/Shop-Café-Gründungen unterstützen: MIU ("Made in Ulm"), Calvi (Café und Vintage-Clothing) und "punkt & komma" (Möbel am Münsterplatz) erhielten Unterstützung bei den Mietverhandlungen, zeitlich befristete Förderungen bei der Miete sowie professionelle Begleitung im ersten Geschäftsjahr. (AZ)

Themen folgen