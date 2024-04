Streitschlichter wird am Apothekergarten mit Messer angegriffen

In der Grünanlage am Kobelgraben sieht ein 25-Jähriger, wie ein Mann und eine Frau streiten. Als er sich einmischt, zieht der Mann ein Messer.

Mit einem Messer ist ein bislang Unbekannter im Apothekergarten in Ulm auf einen 25-Jährigen losgegangen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, kurz nach 21 Uhr. Der Geschädigte war in der Grünanlage nahe der Bahnlinie zwischen Zinglerstraße und Donau auf den Streit aufmerksam geworden. Offensichtlich diskutierte ein bislang unbekannter Pakistani lautstark mit einer Frau. Der 25-Jährige, ebenfalls aus Pakistan stammend, verfolgte den Streit mit und wollte schlichten.

Der blutende Mann läuft zum Polizeirevier Ulm-Mitte

Daraufhin zog der Mann laut Polizei plötzlich ein Messer und ging auf den Schlichter los. Der schaffte es, mehreren Stichen auszuweichen, trotzdem wurde er an der Hüfte und an der Hand getroffen. Die Verletzungen waren glücklicherweise nur oberflächlich. Der Blutende lief zum Polizeirevier Ulm-Mitte und erstattete Anzeige. Den bislang unbekannten Täter beschreibt er als pakistanischen Staatsangehörigen mit Vollbart und kurzen, dunklen Haaren, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur und komplett in Schwarz gekleidet. Nach der Befragung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden seine Wunden versorgt. (AZ)